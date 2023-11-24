Камчатка ищет свой путь в любительской рыбалке

Круглый стол по вопросам организации любительского рыболовства прошел на Камчатке в рамках ДВНПС. Осуждали, как развивать в крае этот вид отдыха с пользой для рыболовов, региона, бизнеса и природы.

Открывший встречу губернатор Владимир Солодов обратил внимание, что в сфере любительской рыбалки на Камчатке предстоит провести большую работу с учетом роста туристического потока. Глава региона предложил наметить «матрицу» для дальнейших действий, включив в нее вопросы регулирования рыболовства, темы инфраструктуры, кадрового обеспечения и информационного сопровождения, сообщает корреспондент Fishnews.

Опыт Заполярья

Президент ассоциации «Русский лосось» Марина Ковтун, возглавлявшая ранее Мурманскую область, рассказала о развитии рыболовного туризма в ее регионе: ловят преимущественно семгу, идущую на нерест по рекам. Докладчица показала, как размещаются базы и лагеря, как они должны выглядеть.

Марина Ковтун обратила внимание: цена рыбы как объекта туризма возрастает в 50-100 раз по сравнению с продажей рыбопродукции. Это большие деньги, но и расходы серьезные: нужно выплачивать сотрудникам достойные зарплаты, содержать базы, помогать науке в исследованиях ресурса.

На заботе об окружающей среде и стандартах обслуживания туристов глава «Русского лосося» сделала особый акцент. «Все должно быть качественно — и среда обитания рыбы, и среда обитания человека, который приезжает в эту локацию. То есть высочайший уровень сервиса», — подчеркнула Марина Ковтун.

Она добавила, что для сохранения запаса целесообразно продвигать ловлю нахлыстом (позволяет легче снять рыбу с крючка) и принцип «поймал — отпустил». При этом президент ассоциации заметила, что семга Кольского полуострова, в отличие от камчатского лосося, может нереститься несколько раз.

Докладчица отметила, что очень важна «поддерживающая политика» со стороны региональных властей. По ее мнению, с этим Камчатскому краю повезло и такую «комфортную, деловую среду» следует использовать.

Ресурс для всех

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов напомнил, что Камчатский край сильно отличается от Мурманской области: семги на Кольском полуострове мало, это рыба элитная и используется для дорогой рыбалки.

«Это ситуация, которая на Камчатке малоприменима. Камчатка, слава богу, обладает колоссальными ресурсами дикого лосося и может себе позволить гораздо больше, чем Мурманск, — подчеркнул представитель федерального агентства. — Поэтому для Камчатки однозначно нужен какой-то свой путь развития».

Любительское рыболовство включает в себя очень много направлений, помимо рекреационного, отметил Василий Соколов.

В этой связи очень важно не наделать ошибок, предостерег он и привел в пример Астраханскую область. Когда там было обилие рыбы и, соответственно, туристов-рыболовов, в регионе появилось огромное количество нелегальных баз. Эти предприятия не платят налоги и не заботятся о природе. Нужно не допустить подобной ситуации на Камчатке, призвал замглавы ведомства.

Василий Соколов констатировал, что рыбалка — народное увлечение, людям хочется иметь доступ к ресурсу. Но выстраивая систему, надо, с одной стороны, сделать так, чтобы «потом горько не жалеть, что реки пустые и детям нашим ничего не осталось», с другой — чтобы не превратить лов «в мероприятие для избранных». По его мнению, помочь в этом могут в том числе участки Главрыбвода.

Обязательства для пользователей

Василий Соколов напомнил и о недавно принятом законе в части переоформления рыболовных участков. Уже закрепленные РЛУ можно будет переоформить на 20 лет, новые участки будут отправляться на аукционы.

«Это будут электронные торги — прозрачная система, есть платформа, на которой это осуществляется. При этом будут вменены определенные обязанности. Для тех, кто переоформляется, можно будет внести разовую плату, для любительского лова она, скорее всего, будет сравнительно небольшая. Но нужно будет заключать соглашение с субъектом, на территории которого находится этот рыболовный участок», — рассказал заместитель руководителя федерального агентства.

По его словам, в рамках этого соглашения в ведомстве предполагают определенные обязательства для пользователей участков под организацию любительского лова — это механизм легальной рыбоохраны, сотрудничество с научными организациями, участие в восстановлении запасов (искусственном воспроизводстве).

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский также предложил рассмотреть в качестве одного из критериев развитие инфраструктуры на участках.

Кроме того, Росрыболовство работает над улучшением механизма формирования границ РЛУ, обратил внимание Василий Соколов. Предполагается внести ряд на законодательном уровне ряд поправок, учитывающих, например, изменение русла реки. Таким образом планируется снять определенные претензии к пользователям со стороны контролирующих органов.

«Работе с рыбаками-любителями нужно уделять особое внимание», — резюмировал замглавы ФАР.

Связующее звено

На круглом столе презентовали новую ассоциацию «Камчатский лосось». Предполагается, что она станет «центром подготовки решений» в сфере любительской рыбалки края.

Президент отраслевого объединения Дмитрий Андрусенко рассказал об опыте взаимодействия пользователей участков с региональными властями. «Камчатский лосось» будет работать на различных площадках (таких как краевая комиссия по анадромным), сотрудничать с органами рыбоохраны, наукой. Организация призвана объединить самих рыболовов-любителей, организаторов рыбалки, туристические компании.

Также на круглом столе обсудили ряд вопросов в сфере любительской рыбалки: рентабельность продажи путевок, сетной лов, возможные льготы по сбору за пользование ресурсом.

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Алексей СЕРЕДА, Fishnews