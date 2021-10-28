Новости
В этом году 75-летие отмечает Южно-Курильский рыбокомбинат

Развивая острова: у Южно-Курильского рыбокомбината — юбилей

В этом году 75-летие отмечает Южно-Курильский рыбокомбинат — предприятие, которое вносит вклад в развитие рыбной отрасли Сахалинской области и всего Дальнего Востока не только уловами и продукцией, но и инвестиционными проектами.

Компания, базирующаяся на Кунашире, развивает промысел, переработку, логистику, пополняет ресурсную базу за счет рыбоводства. Современная история предприятия началась с прибрежного рыболовства, результаты работы на этом направлении позволили перейти к покупке экспедиционного флота.

В 2012 г. был построен береговой завод, с тех пор он прошел уже несколько модернизаций. Здесь перерабатываются самые разные виды рыб — минтай, треска, камбала, лососевые, скумбрия и другие, сообщает корреспондент Fishnews.

Важным этапом в развитии предприятия стало возвращение сардины-иваси и скумбрии: российские рыбаки возобновили специализированный промысел этих объектов. Откликнувшись на прогноз отраслевой науки, Южно-Курильский рыбокомбинат приобрел сейнер-траулер «Асбьорн». Еще одно такое судно с RSW-танками для доставки охлажденного улова — «Гуннар» — пополнило флот компании в прошлом году.

Также в 2020 г. Южно-Курильский рыбокомбинат нарастил группировку флота для работы на снюрреводном промысле, купив еще одно судно класса РС-300.

Компания добывает на Кунашире и лосось. При этом обеспечивается охрана и пополнение ресурса: начиная с 2018 г. рыбоводный завод а озере Лагунное выпускает молодь кеты, всего за этот период в свободное плавание отправилось около 34 млн особей.

Завершено строительство предприятия по выпуску рыбной муки и жира — новое производство обеспечит эффективную переработку отходов. Расчетный годовой объем продукции — свыше 8 тыс . тонн.

С 2017 г. компания развивает контейнерные перевозки через терминал на Кунашире: грузы отсюда идут по России, а также в другие страны.

Продукция, которую выпускает Южно-Курильский рыбокомбинат, поставляется на внутренний рынок, внося вклад в продовольственное снабжение страны, и на экспорт. Предприятие на Кунашире неоднократно посещало руководство страны и рыбной отрасли.

Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ и генеральный директор ЮКРК Константин КОРОБКОВ

Проекты увязаны между собой в масштабную программу развития. «Все процессы по развитию компании взаимосвязаны между собой. Привлечение новых мощностей для добычи влечет за собой наращивание перерабатывающих мощностей. Под увеличение производства продукции нужно обеспечить дополнительные складские мощности», — рассказал генеральный директор ЮКРК Константин Коробков. Сейчас компания рассматривает возможности для новых проектов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востоклососьминтай
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК)

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

«Вторую волну» инвестиционных квот поднимают те, кому нужен дополнительный передел ресурсов здесь и сейчас

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Сейчас главное — определиться с концепцией дальнейшего развития

Все материалы

Интервью

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

К следующей путине нужно ответить на ряд вопросов

Генеральный директор Русской рыбопромышленной компании Виктор ЛИТВИНЕНКО

Генеральный директор Русской рыбопромышленной компании

Виктор ЛИТВИНЕНКО

Мы решаем задачу государственного масштаба

Генеральный директор ППК «Максимиха» Андрей ФИЛАТОВ

Генеральный директор ППК «Максимиха»

Андрей ФИЛАТОВ

Кластер — это снижение издержек и синергия участников рынка

Генеральный директор компании «Антей» Александр НИКОЛАЕВ

Генеральный директор компании «Антей»

Александр НИКОЛАЕВ

Развиваемся в разных направлениях

Все интервью

Личное мнение

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Наблюдателям на промысле необходим правовой статус

Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

Член совета директоров РК «Восток-1»

Александр ПЕРЕДНЯ

«Инвестиционные квоты — это путь в никуда»: продолжение дискуссии

Все материалы

Крупным планом

Многие небольшие рыбопромышленные предприятия являются поселкообразующими

Большой вопрос небольших предприятий

Потрошеный обезглавленный минтай, подготовленный к заморозке

Как влюбить россиян в минтай?

Поршневой компрессор GEA Grasso. Фото компании «ГЕА Рефрижерейшн РУС»

GEA Grasso: высокие требования к промышленному холоду

Добытчики минтая помогают отраслевым НИИ собирать важную информацию о запасах главного промыслового ресурса

Российский минтай под наблюдением

События

В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

«Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоялись после двухлетнего перерыва. Фото пресс-службы ESG

Форум и выставка в Санкт-Петербурге: яркое возвращение

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.