Развивая острова: у Южно-Курильского рыбокомбината — юбилей

В этом году 75-летие отмечает Южно-Курильский рыбокомбинат — предприятие, которое вносит вклад в развитие рыбной отрасли Сахалинской области и всего Дальнего Востока не только уловами и продукцией, но и инвестиционными проектами.

Компания, базирующаяся на Кунашире, развивает промысел, переработку, логистику, пополняет ресурсную базу за счет рыбоводства. Современная история предприятия началась с прибрежного рыболовства, результаты работы на этом направлении позволили перейти к покупке экспедиционного флота.

В 2012 г. был построен береговой завод, с тех пор он прошел уже несколько модернизаций. Здесь перерабатываются самые разные виды рыб — минтай, треска, камбала, лососевые, скумбрия и другие, сообщает корреспондент Fishnews.

Важным этапом в развитии предприятия стало возвращение сардины-иваси и скумбрии: российские рыбаки возобновили специализированный промысел этих объектов. Откликнувшись на прогноз отраслевой науки, Южно-Курильский рыбокомбинат приобрел сейнер-траулер «Асбьорн». Еще одно такое судно с RSW-танками для доставки охлажденного улова — «Гуннар» — пополнило флот компании в прошлом году.

Также в 2020 г. Южно-Курильский рыбокомбинат нарастил группировку флота для работы на снюрреводном промысле, купив еще одно судно класса РС-300.

Компания добывает на Кунашире и лосось. При этом обеспечивается охрана и пополнение ресурса: начиная с 2018 г. рыбоводный завод а озере Лагунное выпускает молодь кеты, всего за этот период в свободное плавание отправилось около 34 млн особей.

Завершено строительство предприятия по выпуску рыбной муки и жира — новое производство обеспечит эффективную переработку отходов. Расчетный годовой объем продукции — свыше 8 тыс . тонн.

С 2017 г. компания развивает контейнерные перевозки через терминал на Кунашире: грузы отсюда идут по России, а также в другие страны.

Продукция, которую выпускает Южно-Курильский рыбокомбинат, поставляется на внутренний рынок, внося вклад в продовольственное снабжение страны, и на экспорт. Предприятие на Кунашире неоднократно посещало руководство страны и рыбной отрасли.

Проекты увязаны между собой в масштабную программу развития. «Все процессы по развитию компании взаимосвязаны между собой. Привлечение новых мощностей для добычи влечет за собой наращивание перерабатывающих мощностей. Под увеличение производства продукции нужно обеспечить дополнительные складские мощности», — рассказал генеральный директор ЮКРК Константин Коробков. Сейчас компания рассматривает возможности для новых проектов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews