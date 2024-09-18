Ассоциация добытчиков минтая и X5 договорились вместе развивать рыбную категорию

На полях Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге Ассоциация добытчиков минтая и Х5 Group заключили соглашение о сотрудничестве. Взаимодействие призвано решать задачи по развитию потребления рыбной продукции.

Документ подписали директор по развитию категорий «ультрафреш» и «фрукты и овощи» торговой сети «Перекресток» Александра Сухарева и президент АДМ Алексей Буглак.

«Соглашение нацелено на поддержку внутреннего спроса на отечественную рыбную продукцию, увеличения ее доступности для российских покупателей и развитие культуры потребления морепродуктов», — рассказали Fishnews в пресс-службе ассоциации.

Предусматривается, что X5 Group и АДМ будут способствовать включению качественной рыбной продукции дальневосточных рыбаков в ассортимент розничных магазинов ритейлера по всей стране. Также стороны будут содействовать развитию сотрудничества с производителями рыбной продукции — участниками ассоциации для оптимизации цепочки поставок «от моря до прилавка». Кроме того, ритейлер и объединение добытчиков договорились обмениваться информацией о ситуации на внутреннем и внешнем рынках рыбной продукции, в оптовом и розничном сегменте, а также промысловыми прогнозами. Сотрудничество будет в том числе направлено на повышение информированности потребителей о пользе и ассортименте рыбной продукции, поступающей напрямую от рыбаков Дальнего Востока, в первую очередь о минтае.

«АДМ — первая рыбопромышленная ассоциация, которая комплексно работает над продвижением российской рыбы. В прошлом году мы запустили первую в стране программу коллективного продвижения рыбной категории — «Дальневосточный минтай». Наша цель за счет изменения имиджа минтая за два года увеличить его потребление в стране вдвое, до 350 тыс. тонн.

За год за счет популяризации минтая через просветительскую работу с потребителями о пользе и методах приготовления минтая, интеграции с блогерами, участия в фестивалях нам удалось значительно увеличить спрос на минтай среди потребителей. Наш план на ближайшее будущее — стимулирование продуктовой революции и усиление работы с ритейлом. Так что соглашение с одной из крупнейших торговых сетей страны — это стратегический важный шаг», — прокомментировал событие Алексей Буглак.

Категория рыбы в «Перекрестке» приоритетна: ее продажи в 2024 г. демонстрируют рост на 25% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года, замороженная рыба — 28%, отметили в АДМ.

«Многие годы российский ритейл работал только с производителями готовой продукции и дистрибьюторами, а напрямую с рыбодобытчиками начал работать только сейчас. Работа напрямую позволит обеспечить абсолютную прослеживаемость качества рыбы от вылова до полки. «Перекресток» активно выстраивает долгосрочные отношения с лидерами отрасли — производителями аквакультуры, рыбодобытчиками и переработчиками. На сегодняшний день доля таких партнерств превышает 15%. Прямое сотрудничество с производителями рыбной продукции позволяет отслеживать качество рыбы от вылова до полки, а также обеспечит лучшее ценовое предложение для клиента и бесперебойные поставки в магазины», — обозначили в отраслевом объединении.

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