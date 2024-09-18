Новости
Соглашение подписали директор по развитию категорий «ультрафреш» и «фрукты и овощи» торговой сети «Перекресток» Александра СУХАРЕВА и президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Ассоциация добытчиков минтая и X5 договорились вместе развивать рыбную категорию

На полях Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге Ассоциация добытчиков минтая и Х5 Group заключили соглашение о сотрудничестве. Взаимодействие призвано решать задачи по развитию потребления рыбной продукции.

Документ подписали директор по развитию категорий «ультрафреш» и «фрукты и овощи» торговой сети «Перекресток» Александра Сухарева и президент АДМ Алексей Буглак.

«Соглашение нацелено на поддержку внутреннего спроса на отечественную рыбную продукцию, увеличения ее доступности для российских покупателей и развитие культуры потребления морепродуктов», — рассказали Fishnews в пресс-службе ассоциации.

Предусматривается, что X5 Group и АДМ будут способствовать включению качественной рыбной продукции дальневосточных рыбаков в ассортимент розничных магазинов ритейлера по всей стране. Также стороны будут содействовать развитию сотрудничества с производителями рыбной продукции — участниками ассоциации для оптимизации цепочки поставок «от моря до прилавка». Кроме того, ритейлер и объединение добытчиков договорились обмениваться информацией о ситуации на внутреннем и внешнем рынках рыбной продукции, в оптовом и розничном сегменте, а также промысловыми прогнозами. Сотрудничество будет в том числе направлено на повышение информированности потребителей о пользе и ассортименте рыбной продукции, поступающей напрямую от рыбаков Дальнего Востока, в первую очередь о минтае.

«АДМ — первая рыбопромышленная ассоциация, которая комплексно работает над продвижением российской рыбы. В прошлом году мы запустили первую в стране программу коллективного продвижения рыбной категории — «Дальневосточный минтай». Наша цель за счет изменения имиджа минтая за два года увеличить его потребление в стране вдвое, до 350 тыс. тонн.

За год за счет популяризации минтая через просветительскую работу с потребителями о пользе и методах приготовления минтая, интеграции с блогерами, участия в фестивалях нам удалось значительно увеличить спрос на минтай среди потребителей. Наш план на ближайшее будущее — стимулирование продуктовой революции и усиление работы с ритейлом. Так что соглашение с одной из крупнейших торговых сетей страны — это стратегический важный шаг», — прокомментировал событие Алексей Буглак.

Категория рыбы в «Перекрестке» приоритетна: ее продажи в 2024 г. демонстрируют рост на 25% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года, замороженная рыба — 28%, отметили в АДМ.

«Многие годы российский ритейл работал только с производителями готовой продукции и дистрибьюторами, а напрямую с рыбодобытчиками начал работать только сейчас. Работа напрямую позволит обеспечить абсолютную прослеживаемость качества рыбы от вылова до полки. «Перекресток» активно выстраивает долгосрочные отношения с лидерами отрасли — производителями аквакультуры, рыбодобытчиками и переработчиками. На сегодняшний день доля таких партнерств превышает 15%. Прямое сотрудничество с производителями рыбной продукции позволяет отслеживать качество рыбы от вылова до полки, а также обеспечит лучшее ценовое предложение для клиента и бесперебойные поставки в магазины», — обозначили в отраслевом объединении.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: адмаквакультурадальний востокминтай
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Все материалы

Интервью

Директор компании «Полярная звезда» Павел КОВАЛЬЧУК

Директор компании «Полярная звезда»

Павел Ковальчук

Наши козыри — широкая география и клиентоориентированность

Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края Ольга БУЛКОВА

Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края

Ольга Булкова

Малый и средний бизнес — важная часть отрасли

Генеральный директор медиахолдинга «Фишньюс» Яна ЯШИНА

Генеральный директор медиахолдинга «Фишньюс»

Яна Яшина

Отраслевые СМИ — это точное попадание в целевую аудиторию

Генеральный директор компании «Индустриальные решения» Илья ЯКУШЕВ

Генеральный директор компании «Индустриальные решения»

Илья ЯКУШЕВ

Импортозамещение в инжиниринге — это огромный пласт работы

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Все материалы

Крупным планом

За неполные два года авиакомпания «Волга-Днепр» смогла выстроить «рыбный мост», который позволяет доставлять рыбу и морепродукты в Москву, по России, а также наращивать экспортные поставки

«Рыбный авиамост» для российской продукции

3D-модель траулера проекта V68RSW «Пеленг»

Новый флот для новой России

Ежегодно предприятия Приморского края добывают более 800 тыс. тонн рыбы и морепродуктов

АРПП: 30 лет борьбы за отрасль

В честь Александра Акимовича компания «Океанрыбфлот» наименовала современный БАТМ «Министр Ишков»

Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

События

Владморрыбпорт принимает уловы «красной» путины

Лососевая пора: портовики Владивостока принимают уловы путины

В Приморском крае торжественно подняли флаг на краболове «Капитан Хазан»

Новое судно пополнит промысловый флот: «Антей» поднял флаг на краболове «Капитан Хазан»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.