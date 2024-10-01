«Пять хвостов» для Сахалина и Курил вошли в проект изменений правил рыболовства

Предложения Сахалинской области по расширению возможностей любительского рыболовства в регионе уже проходят федеральную процедуру включения в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна, сообщил министр по рыболовству Иван Радченко.

Напомним, что губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выступил с инициативой увеличить количество экземпляров горбуши, которые рыбаки-любители могут бесплатно поймать в регионе в специально отведенных местах. Разрешенное к добыче число рыб предложено увеличить с нынешних трех до пяти штук в сутки.

Инициатива Сахалинской области уже учтена в проекте приказа Минсельхоза России о внесении изменений в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна, сообщил Fishnews министр по рыболовству региона Иван Радченко. Документ предусматривает и другие поправки в правила, в августе он был размещен для оценки регулирующего воздействия на портале regulation.gov.ru. Публичное обсуждение по проекту завершилось 18 сентября.

Кроме того, предполагается расширить список разрешенных мест для бесплатного лова горбуши в Сахалинской области. Дополнения перечня также вошли в проект изменений бассейновых правил рыболовства.

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