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Площадь российского павильона впервые достигла 1,5 тыс. кв. м, объединив более 50 компаний. Фото пресс-службы ESG

Рыбная индустрия России взяла новые вершины в Циндао

В китайском Циндао с 30 октября по 1 ноября состоялась China Fisheries and Seafood Expo — одна из крупнейших в Азии выставок рыбной индустрии. Площадь российского павильона впервые достигла 1,5 тыс. кв. м, объединив более 50 компаний.

Всего же, по данным организаторов, участие в выставке приняло свыше 1,6 тыс. компаний из 51 страны. Мероприятие посетили 42 тыс. специалистов рыбохозяйственной отрасли со всего мира.

В российской экспозиции участвовали рыбопромышленники, производители оборудования, поставщики рыбного жира и муки, участники логистической инфраструктуры, также были представлены региональные стенды, рассказали Fishnews в пресс-службе компании — организатора павильона Expo Solutions Group.

Выставка началась с обхода стендов представителями местных властей и Министерства сельского хозяйства КНР (ведомство ежегодно выступает организатором мероприятия). Члены официальной делегации во главе с заместителем министра — руководителем по животноводству господином Ван Лецзюнем посетили и российский павильон, где продегустировали блюда из икры минтая и крабов-стригунов.

Из России — на любой вкус

Основу российского павильона составили предприятия и объединения, специализирующиеся на промысле и переработке рыбы и морепродуктов. Это Северо-Западный рыбопромышленный консорциум (СЗРК), Русская рыбопромышленная компания (РРПК), Южно-Курильский рыбокомбинат, ГК «Русский краб», Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина, ГК «Антей», «Дальрыба», «Сириус», «Викта», «Пасифик Фиш Ресорсес», РК «Восток-1», «Мурман», Тымлатский рыбокомбинат, «Камчатский меридиан», «Алтай Фиш», «ФОР-Групп», «Аврора+» (Nord Pilgrim), Sigma Marine Technology, K-Flot и другие.

Рыбопромышленные предприятия Хабаровского края вновь выступили на стенде Крайрыбакколхозсоюза. «Доброфлот», «Курильские острова», «Ришон» и ряд других компаний впервые приняли участие в составе объединенной экспозиции Приморского края.

На витринах экспонентов расположились тихоокеанские лососи, макрурусы, палтусы, камбалы, зубатки, окуни, треска, минтай, пикша, сельдь… А также сурими, креветки, морские ежи, кальмары, трепанги, мидии, трубачи и, конечно, крабы: камчатские, стригуны и четырехугольные волосатые — как в замороженном, так и живом виде. Рыбный жир и мука заняли центральное место в экспозициях компаний «Капри» и «Ноби».

«Китай и Азия — очень интересные для нас рынки, пока не очень понятные, но однозначно сулящие большие перспективы. Выставка позволила встретиться с потребителем лицом к лицу, узнать некоторые особенности рынка, неочевидные при взгляде из России, завязать полезные знакомства», — рассказали в пресс-службе «Капри».

Китайской кухне предложили новые продукты

Отдельным проектом в рамках российской экспозиции стала дегустационная зона Seafood Show Area. На протяжении трех дней повара угощали посетителей изысканными блюдами из икры минтая и крабов-стригунов. Готовили как по традиционным, так и по современным авторским рецептам. Таким образом, разнообразное российское сырье продемонстрировало высокое качество и адпативность для использования в кухнях Китая и других стран, обратили внимание в ESG.

Икру для мастер-классов предоставила Ассоциация добытчиков минтая, а крабовое мясо — Sigma Marine Technology, «Антей» и «Русский краб».

Логисты расширяют участие

Растет и раздел, связанный с логистикой рыбной продукции. Так, авиакомпания «Волга-Днепр» презентовала свои возможности по доставке живых и охлажденных морепродуктов в КНР не только с Дальнего Востока, но и с Севера.

«Впервые мы принимали участие в China Fisheries & Seafood Expo со стендом и были приятно удивлены количеству качественных запросов на перевозку рыбы и морепродуктов из России в Китай, страны Азии (Малайзия, Индонезия, Вьетнам) и Персидского залива. Мы провели более 20 встреч с текущими и потенциальными заказчиками, подробно познакомили их с нашими услугами, поделились опытом по выстраиванию авиационной логистики живого краба и возможным переносом этого успешного кейса на другую продукцию, например морского гребешка, охлажденного лосося, живых устриц, икры», — отметили в пресс-службе компании.

Еще одним новым экспонентом выставки стал Владивостокский морской рыбный порт. Он представил логистический сервис по доставке уловов в рефконтейнерах с Дальнего Востока в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Свои услуги презентовал и постоянный участник выставки — «Дальрефтранс» (входящий в транспортную группу FESCO). Представители компании провели встречи с экспедиторами и трейдерами, заинтересованными в организации новых логистических маршрутов для зарубежных поставок рыбы и морепродуктов. Также «Дальрефтранс» обсудил с отечественными предприятиями увеличение отгрузок по разным направлениям.

Технологии не остались в стороне

В этом году российские производители оборудования впервые приняли участие в составе национальной экспозиции, а в презентациях экспонентов были представлены новые технологические решения, разработанные и опробованные рыбохозяйственным комплексом РФ.

«Год от года российская экспозиция на выставке China Fisheries & Seafood Expo становится все более яркой и разнообразной. В дополнение к рыбопромышленникам, краболовам и поставщикам готовой продукции, к российской экспозиции активно присоединяются представители сектора логистики и даже производители оборудования. Так, руководство компании «Морские Комплексные Системы» заключило ряд соглашений с предприятиями индустрии судостроения КНР. Также хочу отметить участие Российского морского регистра судоходства и презентацию технологический решений, например, платформы FishStat», — отметил генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Дальше — больше

ESG и организатор выставки Sea Fare (China) заключили новое соглашение. В частности, предусмотрено расширение сотрудничества для увеличения площади российского павильона.

В следующем году China Fisheries & Seafood Expo состоится 29-31 октября. Местом ее проведения останется Hongdao International Convention & Exhibition Center (HICEC) в Циндао.

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