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Выступление губернатора Приморского края на открытии Международного Съезда рыбаков

Сергей Дарькин: «Только соблюдение единых правил является залогом безопасности и стабильности мирового рынка рыбопродукции»

«По признанию рыбацкой общественности, Владивосток является рыбной столицей России. Уверен, что Приморский край отлично известен и на мировом рыбном рынке», – отметил губернатор края Сергей Дарькин в своей приветственной речи на пленарном заседании, посвященном открытию Первого Международного съезды рыбаков.

По мнению губернатора Приморского края, рыбацкое сообщество подошло к пониманию того, что только соблюдение единых стандартов и решение общих для всех проблем, таких как браконьерство и соблюдение ОДУ, может быть залогом успешного ведения рыбного бизнеса в любой точке Земли. «Недобросовестная конкуренция ставит под вопрос будущее и финансовое благополучие не только отдельных компаний, но и отрасли в целом. Ведь это не только вопросы эффективности бизнеса, но и государственной продовольственной безопасности», – подчеркнул Сергей Дарькин.

Он также отметил, что в Приморье уже наработан большой положительный опыт в решении вопросов рыбной промышленности России. Так, в 2004-2005 годах в Приморском крае проводились Дальневосточные форумы рыбной промышленности. Важным итогом этих мероприятий стало то, что государственные структуры России прислушались к мнению рыбацкой общественности.

В настоящий момент разрабатываются нормативные акты, направленные на реализацию Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», ведется работа по совершенствованию этого закона. Внесены поправки в Федеральный закон «О государственной границе», предусматривающие возможность установления упрощенного порядка ее пересечения российскими рыбопромысловыми судами.

В 2006 году на камчатском шельфе не ведется промышленный лов камчатского краба, промысел его возможен только в рамках научных исследований. Возобновили свою деятельность бассейновые научно-промысловые советы. Утвержден порядок регистрации договоров о переходе долей квот от одного лица к другому.

Анализируя ситуацию в рыбной отрасли Приморского края, губернатор сообщил участникам съезда, что по отношению к прошлому году увеличился объем вылова на 10%. На сегодняшний день приморские рыбаки дают почти 24% российского улова, производят около 18% отечественной пищевой рыбной продукции (без учета консервов). В настоящее время почти 21% рыбопродукции, поставленной на внутренний рынок России, произведен приморскими предприятиями.

Говоря о вопросах, которые необходимо решить рыбацкой общественности совместно с государственными органами власти, Сергей Дарькин подчеркнул, что до сих пор не работают механизмы рыночного оборота долей. Квоты остаются объектом спекуляции отдельными недобросовестными пользователями, которые, и в дальнейшем, будут претендовать на их получение. В результате не создан инструмент капитализации отрасли. Не в полном объеме реализованы меры по созданию условий для развития глубокой переработки рыбного сырья на территории России. В итоге рыбная отрасль остается экспортно-ориентированной и имеет сырьевую направленность.

В своем выступлении губернатор обратился к участникам съезда с предложением запретить промышленный лов камчатского краба в Дальневосточных морях. «В результате бездействия, непринятия мер по запрету и прекращению его лова запасы камчатского краба в Японском море оказались подорваны до такой степени, что даже браконьерский лов в этом районе стал невыгодным», – подчеркнул Сергей Дарькин.

Также в своем выступлении губернатор подчеркнул необходимость введения для каждого рыбопромыслового бассейна единых обязательных норм расхода сырца при производстве рыбной продукции. По мнению экспертов, их отсутствие создает условия для развития «завуалированного» браконьерства – промысла сверх установленных квот. Как пример Сергей Дарькин привел охотоморскую минтаевую путину 2006 года, когда выход икры минтая достигал у отдельных пользователей 12%, при биологически возможном показателе в 4–5%.

Сергей Дарькин высказал предложения, которые должны стать залогом безопасности и стабильности мирового рынка рыбопродукции. Так, необходимо обеспечить систему контроля за поставляемой на экспорт рыбной продукцией посредством декларирования ее в портах. При этом создать условия для упрощения этих процедур. Губернатор предложил рассмотреть вариант создания в российских портах особых таможенных зон, находясь в которой судно будет продолжать оставаться за границей. При этом иметь возможность произвести декларирование вывозимой из исключительной экономической зоны за рубеж рыбной продукции.

Кроме того, Сергей Дарькин обратился к участникам Съезда с предложением активизировать международную деятельность в части пресечения поставок в страны-потребители браконьерской продукции российского происхождения.

В завершении своего выступления Сергей Дарькин отметил, что Россия давно стала полноправным участником международного рыбного рынка. «Более того, Россия, Приморский край могут более полно использовать те уникальные возможности, которые у нас есть: необходимые рыбодобывающие мощности, сеть рыбоперерабатывающих предприятий, специалисты, технологии и отлаженные логистические схемы», – отметил губернатор.
НазадМетки: ОДУбраконьерствовладивостокикракраб
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