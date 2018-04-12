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Браконьерские сети на берегу Амура

О борьбе с «рыбной» преступностью рассказали в прокуратуре

Организованная преступность, коррупция и незаконное промышленное рыболовство – наиболее опасные формы криминала в рыбной отрасли, отмечают в управлении Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе.

Сфера особого внимания

Правоохранительные органы уделяют особое внимание противодействию преступности в сфере добычи, оборота и переработки водных биоресурсов. Об этом Fishnews заявил прокурор отдела по надзору за оперативно-разыскной и процессуальной деятельностью управления Генпрокуратуры России в ДФО Александр Жнакин. По его словам, правоохранители ежегодно работают над повышением эффективности антибраконьерских мер.

Органы прокуратуры в ДФО ведут мониторинг сведений о нарушениях – как тех, что поступают правоохранителям, так и тех, что распространяют средства массовой информации. Правоохранители наладили оперативное взаимодействие с другими органами госвласти и местного самоуправления, в том числе подразделениями ФНС России, органами управления и контроля в сфере рыболовства.

Александр Жнакин отметил, что прокуратура обеспечивает законность доследственных проверок сообщений и расследования уголовных дел в сфере добычи и охраны водных биоресурсов. Внесено 159 представлений и 519 требований об устранении нарушений. В результате 193 должностных лица органов следствия и дознания привлечены к дисциплинарной ответственности. После отмены прокурорами незаконных решений возбуждено 145 уголовных дел. Отменены 165 незаконных постановлений о прекращении производства (уголовного преследования) и 672 постановления о приостановлении расследования по уголовным делам.

«Органы прокуратуры ориентируют правоохранительные органы региона на противодействие не только бытовому браконьерству, но в первую очередь наиболее опасным криминальным проявлениям в сфере добычи и охраны водных биоресурсов – организованной преступности, коррупционным связям и незаконному промышленному рыболовству», – подчеркнул Александр Жнакин.

Антирекорды рыбных регионов

Собеседник Fishnews привел примеры наиболее громких уголовных дел за последнее время. Так, в Хабаровском крае расследуется деятельность организованной группы из семи человек, скупавшей и перепродававшей осетровую икру в 2013 – 2017 гг. Было изъято более 900 кг деликатеса, нанесенный ущерб превысил 14 млн рублей.

В суде находится уголовное дело в отношении бывшего главы Охотского теруправления Росрыболовства. По версии следствия, он вымогал и получал многомиллионные взятки за общее покровительство и избавление рыбопромысловых организаций от проверок.

Еще одно «коррупционное» уголовное дело расследовано в отношении оперуполномоченного УМВД России по Магаданской области и индивидуального предпринимателя. По данным правоохранительных органов, в 2016 – 2017 гг. полицейский и коммерсант незаконно вывезли с места ответственного хранения в Магадане не менее 2,8 тонны лососевой икры, изъятой из незаконного оборота. Подельники подменили похищенную продукцию контейнерами с искусственной, а также испорченной икрой. Предпринимателю, заключившему со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, уже вынесен обвинительный приговор. Дело в отношении полицейского сейчас рассматривает суд.

Работа прокуроров ДФО по укреплению законности в сфере добычи, оборота и переработки водных биоресурсов продолжается и в текущем году, подчеркнул Александр Жнакин.

Fishnews
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