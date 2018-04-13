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Вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий ТРУТНЕВ. Фото пресс-службы полпредства

Юрий Трутнев напомнил о своем поручении по инвестквотам

Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев вновь вернулся к поручению обеспечить включение среднетоннажных судов в перечень объектов инвестиций, под которые можно получить доли квот минтая и сельди.

В декабре тема инвестиционных квот обсуждалась на заседании подкомиссии по рыбной отрасли, которое проводил во Владивостоке вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

По итогам он поручил внести в общий список новый объект инвестиций – среднетоннажное судно для вылова минтая и тихоокеанской сельди. Сейчас на получение инвестквот по этим видам водных биоресурсов можно претендовать только с проектами по строительству крупнотоннажников.

Вновь к этой задаче вице-премьер – полпред вернулся уже в рамках совещания, посвященного итогам первой заявительной кампании по инвестквотам. Как сообщили Fishnews в пресс-службе полномочного представителя президента, также обсуждалась возможность организации в 2018 г. процедуры отбора инвестпроектов по строительству среднетоннажных судов с использованием нераспределенных инвестиционных квот.

«Преобладающим типом рыбопромыслового судна в стране остается крупнотоннажный траулер. Только на территории ДФО эксплуатируется свыше 80 таких судов, которые обеспечивают порядка 55% объема добычи в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Основная их специализация – вылов минтая и сельди. Росрыболовство считает эффективным вылов минтая и сельди тихоокеанской таким типом судов и придерживается позиции нецелесообразности включения новых типов судов для участия в отборе инвестиционных проектов», - заявили в пресс-службе.

Заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков отметил, что по итогам аукциона нераспределенный объем по минтаю и сельди, предназначенный для обновления рыбодобывающего флота, превысил 148 тыс. тонн, по донно-пищевым породам рыб - 8,5 тыс. тонн. Кроме того, по объектам донно-пищевых пород водных биоресурсов для Западной Камчатки, Северных и Южных Курил нераспределенными также остаются еще 55 тыс. тонн. «Именно эти не востребованные рыбаками инвестиционные квоты по результатам заявочной кампании позволяют сделать вывод о необходимости внесения изменений в перечень объектов инвестиций в части включения среднетоннажных судов под добычу минтая и сельди для обеспечения береговых перерабатывающих заводов», - говорится в пресс-релизе.

Отмечено, что Минпромторг сообщил о готовности строительства подобных судов на российских верфях.

Юрий Трутнев отметил недопустимость неисполнения ранее данных поручений правительства и поставил задачу в кратчайшие сроки внести предложения по изменению актов правительства, регулирующих вопросы инвестиционных квот в части включения нового объекта инвестиций – среднетоннажного судна для добычи (вылова) минтая и сельди тихоокеанской.

Напомним, что по итогам декабрьского заседания подкомиссии вице-премьер – полпред дал и другие поручения – по аукциону на понижение, требованиям к составу улова. Тогда же Юрий Трутнев поставил перед ведомствами задачу внести в правительство проект постановления, регулирующего предоставления инвестиционных квот на вылов крабов. Именно вице-премьер – полпред в 2016 г. высказался за то, чтобы включить крабов в список видов водных биоресурсов, по которым предоставляются инвестиционные квоты.

Fishnews
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