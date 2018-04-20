20 апреля 2018 года

Роспотребнадзор получил право на контрольные закупки

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий Роспотребнадзору использовать контрольную закупку при осуществлении надзора в сфере защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологическом надзоре

Поправки в законы о защите прав потребителей и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 3 апреля приняла Госдума, а 11 апреля одобрил Совет Федерации.

Согласно закону, который вступит в силу 29 апреля, орган госконтроля сможет проводить контрольную закупку незамедлительно. Одновременно нужно будет извещать орган прокуратуры.

Закон также расширяет перечень оснований для проведения внеплановой проверки. К ним добавлено нарушение требований к маркировке товаров.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Роспотребнадзора, сейчас на него возложены полномочия по контролю за 20 техрегламентами Таможенного союза, устанавливающими обязательные требования к продукции. Проверка таких требований наиболее эффективна с применением контрольной закупки, считают в федеральной службе.

В сентябре депутат Ирина Яровая отметила, что право на контрольные закупки для Роспотребнадзора поможет следить за качеством дальневосточной рыбы, реализуемой в центральной части страны.

Fishnews