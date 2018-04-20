Новости
Магазин с рыбной продукцией на Сахалине

Роспотребнадзор получил право на контрольные закупки

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий Роспотребнадзору использовать контрольную закупку при осуществлении надзора в сфере защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологическом надзоре

Поправки в законы о защите прав потребителей и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 3 апреля приняла Госдума, а 11 апреля одобрил Совет Федерации.

Согласно закону, который вступит в силу 29 апреля, орган госконтроля сможет проводить контрольную закупку незамедлительно. Одновременно нужно будет извещать орган прокуратуры.

Закон также расширяет перечень оснований для проведения внеплановой проверки. К ним добавлено нарушение требований к маркировке товаров.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Роспотребнадзора, сейчас на него возложены полномочия по контролю за 20 техрегламентами Таможенного союза, устанавливающими обязательные требования к продукции. Проверка таких требований наиболее эффективна с применением контрольной закупки, считают в федеральной службе.

В сентябре депутат Ирина Яровая отметила, что право на контрольные закупки для Роспотребнадзора поможет следить за качеством дальневосточной рыбы, реализуемой в центральной части страны.

Fishnews
НазадМетки: роспотребнадзор
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какие изменения законодательства вызывают у вас больше всего вопросов?

От первого лица

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

Все материалы

Интервью

Начальник ФГБУ «Главрыбвод» Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Начальник ФГБУ «Главрыбвод»

Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Рыбоводные заводы пора приводить в порядок

Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Новый подход к участию в выставках – это игра на опережение

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Инвестпроект как аргумент

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Андрей ТЕТЕРКИН

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

Андрей ТЕТЕРКИН

От нового флота – к новым продуктам

Все интервью

Личное мнение

Старший советник программы по устойчивому рыболовству Всемирного фонда дикой природы, к.б.н. Константин ЗГУРОВСКИЙ

Ст. советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России

Константин ЗГУРОВСКИЙ

Бизнес необходимо привлекать к управлению ресурсами

Руководитель комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области Николай БОНДАРЕНКО

Руководитель комитета госохотнадзора Нижегородской области

Николай БОНДАРЕНКО

«Рыбное» законодательство нуждается в корректировке

Все материалы

Крупным планом

Кальмар

Кальмар преткновения

Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

На ленинградском судостроительном заводе «Пелла» заложили краболовное судно для компании «Антей»

«Антей» принимает вызов

Российский промысел камчатского краба в Баренцевом море первым в мире получил сертификат MSC

Сертификация ответственного бизнеса

Все материалы

События

Заместитель председателя правительства Аркадий ДВОРКОВИЧ на IV Съезде рыбаков

Съезд выступил за стабильность отраслевого законодательства

С 5 по 9 февраля в Москве проходила 25-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства – «Продэкспо-2018». Фото АО «Экспоцентр»

Интерес к «Продэкспо» возрастает

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.