27 апреля 2018 года

Казну Заполярья хорошо пополнили рыбопромышленники

Организации рыбного хозяйства Мурманской области в прошлом году принесли в консолидированный бюджет региона 6,6 млрд рублей – более 10% налоговых поступлений. Произведено 550 тыс. тонн рыбопродукции.

Рыбная промышленность занимает четвертое место в валовом региональном продукте Мурманской области. Организации рыбохозяйственного комплекса Мурмана в 2017 г. обеспечили около 15% общероссийского вылова, 57% объема добычи Северного бассейна. Такие данные привела в отчете перед депутатами областной думы глава региона Марина Ковтун.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства, из 550 тыс. тонн выпущенной в регионе рыбопродукции доля береговой переработки составила лишь 6% (27 тыс. тонн). Этим занимаются предприятия среднего и малого бизнеса, обеспечивая работой около тысячи человек.

Между крупными и малыми рыбофабриками предполагается обострение конкуренции, обратила внимание Марина Ковтун. Глава региона напомнила, что на профильном совещании, которое провел в Коле премьер Дмитрий Медведев, она высказала предложения по расширению субсидирования перерабатывающих предприятий, их льготному кредитованию для модернизации оборудования, закупок сырья и расходных материалов, а также по распространению режима сельхозналога на береговые заводы.

Fishnews