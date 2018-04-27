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Возрождение детского парусного спорта в Невельске – знаковый проект для фонда «Родные острова»

Во что вкладываются сахалинские рыбаки

Фонд «Родные острова» в Сахалинской области за два года проделал большую работу: оказывается системная поддержка школьникам, ветеранам, спорту, открыт детский яхт-клуб, завершается строительство учебно-тренировочного центра «Восток», запущена грантовая программа. И останавливаться на этом благотворители не собираются.

Фонд «Родные острова» был создан в Сахалинской области в мае 2016 г. Его учредили региональные компании рыбной отрасли: «ПРК», «КУК», «Монерон», «Аквамарин», «Севрыбфлот», «СТК», «Пристань», позже добавились и новые участники. Главными направлениями деятельности фонда были заявлены поддержка начинающих и профессиональных спортсменов острова, помощь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, поддержка одаренных детей. Эти планы «Родные острова» не замедлили воплотить в жизнь.

Фонд помогает и конкретным семьям, и учебным заведениям. «В 2016 году социальный проект начинался с адресной поддержки пяти-семи семей, а теперь у нас около 60 подшефных семей! – рассказывает президент регионального фонда «Родные острова» Александр Кан. – Раньше это были единичные акции, приуроченные к 1 сентября, а в этом году мы уже запустили подпроект «Вторая четверть» – помогали детям, о которых узнавали уже после начала учебного года».

Помогают «Родные острова» и детским садам, например, с закупкой инвентаря. Не забывают и старшее поколение: доброй традицией стало поздравление ветеранов с Днем Победы, вручение подарков участникам Великой Отечественной войны. А под Новый год команда фонда провела акцию «Добрая открытка»: малыши из детских садов делали открытки, которые потом подарили одиноким бабушкам и дедушкам.

Особое внимание «Родные острова» уделяют развитию Невельского района. «В связи с особенностями географического положения района, там есть деревни, где нет сотовой связи и интернета. Мы закупили теннисные столы, провели там спортивные соревнования, чтобы у местных жителей был интересный и полезный досуг. Развитие малых территорий – это для нас очень важно», – отмечает член попечительского совета фонда Дмитрий Пашов.

Одним из значимых проектов фонда стала помощь в возрождении детского отделения парусного спорта в Невельске. «Родные острова» не только приобрели оборудование, но и выкупили здание. В результате в феврале 2017 г. яхт-клуб принял учеников, а в июле они открыли первый за два десятилетия парусный сезон.

«Родные острова» реализовали целый ряд спортивных проектов. Предмет особой гордости фонда – учебно-тренировочный центр «Восток», строительство которого уже заканчивается. «Это один из наших знаковых проектов в 2018 г. Уже сейчас там проживают спортсмены. Объект будет введен в эксплуатацию этим летом. На площади в 2 тыс. квадратных метров можно будет проводить игры и тренировки по мини-футболу, волейболу и баскетболу. Самый большой зал для игровых видов спорта на Дальнем Востоке построят таким образом, что в нем смогут параллельно тренироваться сразу две команды», – рассказывает Александр Кан.

«Восток» станет основным местом для проживания и тренировок участников игр «Дети Азии» в 2019 году. Уже в текущем году планируется сделать комплекс площадкой всероссийского чемпионата рабочих профессий World Skills Russia.

В этом году «Родные острова» открыли грантовую программу для некоммерческих организаций и активных граждан. Заявки принимаются на гранты для развития спорта, поддержки талантливых детей и молодежи, помощи гражданам в тяжелой жизненной ситуации.

В фонд поступило около ста проектов со всей области, в конце марта - начале апреля экспертная комиссия выбрала лучшие.

Системная, регулярная работа «Родных островов» не исключает появления у них новых подопечных – людей, попавших в беду; спортсменов, спортивных федераций; нуждающихся детей. Сотрудники фонда постепенно стали экспертами в региональной благотворительности. Они входят в общественные советы, например, при администрации Южно-Сахалинска по работе с семьями, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Как отмечают в фонде, это высокая оценка деятельности «Родных островов». Они оказывают не только финансовую, но и организационную помощь, это расширяет возможности благотворителей региона.

Полный текст читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

  • Возрождение детского парусного спорта в Невельске – знаковый проект для фонда «Родные острова»
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  • Большое направление в работе фонда – поддержка и развитие спортивных проектов Сахалинской области
  • Большое направление в работе фонда – поддержка и развитие спортивных проектов Сахалинской области
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    Возрождение детского парусного спорта в Невельске – знаковый проект для фонда «Родные острова»

    Во что вкладываются сахалинские рыбаки

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