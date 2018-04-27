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Вице-премьер Аркадий ДВОРКОВИЧ

Обсуждение по крабу переходит в публичную плоскость

Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минсельхозу с участием представителей отрасли проработать вопрос о последствиях крабовых аукционов. Переход на официальное открытое обсуждение этой темы – результат Всероссийского съезда рыбаков.

Поручение провести с представителями отрасли консультации о последствиях введения крабовых аукционов вице-премьер Аркадий Дворкович дал по итогам заседания профильной правкомиссии.

Таким образом, обсуждение столь серьезного для отрасли вопроса переходит из кулуарных дискуссий в открытую плоскость, отметили участники встречи. По их мнению, это – прямой результат IV Съезда рыбаков. Именно тогда представители рыбохозяйственного комплекса высказались о важности сохранения базовых принципов закрепления долей квот и зампред правительства пообещал рассмотреть тему аукционов на правкомиссии.

«Заседание Комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса показало: голос отрасли слышат, когда позиция действительно консолидированная и проработанная», – считает член правкомиссии, президент ВАРПЭ Герман Зверев. На правкомиссии он отметил, что тема крабовых аукционов еще не обсуждалась ни на одной из тех площадок, которые существуют в Минсельхозе и Росрыболовстве.

«Мы обратили внимание власти на то, что формат обсуждения важнейшего для отрасли вопроса должен быть изменен, и Аркадий Владимирович нас поддержал», – заявил Fishnews руководитель Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий.

Очень важно, что вице-премьер подчеркнул: в решении вопроса нужно руководствоваться не показателем разового поступления в бюджет, а перспективами влияния на инвестиционную привлекательность отрасли, комментирует другой участник заседания, президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

Представители отрасли отметили, что сейчас готовятся к дальнейшему обсуждению.

Fishnews
НазадМетки: варпэдальний востоккрабправительстворосрыболовство
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