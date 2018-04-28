28 апреля 2018 года

Россия и Финляндия договорились, как беречь «общую» рыбу

Специалисты России и Финляндии обсудили перспективы управления трансграничными рыбными запасами. Ранее стороны подписали меморандум о сотрудничестве в этой сфере.

Рабочая группа Совместной российско-финляндской комиссии по использованию пограничных водных систем завершила встречу 26 апреля в городе Лаппеенранте в Восточной Финляндии. Участники встречи обсудили результаты научных исследований и мероприятий по улучшению состояния и эффективному использованию запасов в пограничных водных системах. В том числе – вопросы ликвидации препятствий на путях миграции рыб.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, решено продолжить многолетние комплексные исследования в пограничных системах озер Паанаярви – Пяозеро – Топозеро. Кроме того, по решению рабочей группы, продолжится мониторинг популяций озерного и морского лососей и кумжи, а также ихтиопаразитологический мониторинг рек в связи с распространением опасных паразитов красной рыбы.

24 апреля Россия и Финляндия заключили Меморандум о взаимопонимании в области развития, мониторинга и научных исследований в сфере рыбного хозяйства в пограничных водных системах. Документ подписали заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и статс-секретарь министерства сельского и лесного хозяйства Финляндии Яаана Хусу-Каллио на выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018 в Брюсселе.

Одновременно с подписанием документа Илья Шестаков внес первые предложения по его реализации и передал Яаане Хусу-Каллио проект совместной программы по изучению, сохранению и воспроизводству запасов лососевых рыб в пограничных водных объектах. Речь в проекте идет о воспроизводстве кумжи.

Fishnews