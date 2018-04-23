23 апреля 2018 года

Совещание у премьера: комментируют участники

Важнейшие темы, которые обсуждались на совещании у главы правительства, - развитие переработки, предоставление права на вылов, поддержка инвестиционных проектов в отрасли, рассказали участники встречи.

Совещание по развитию рыбоперерабатывающей промышленности провел 20 апреля в городе Кола Мурманской области премьер-министр Дмитрий Медведев.

Важности сохранения исторического принципа посвятил свое выступление исполнительный директор Архангельского тралового флота (входит в СЗРК) Сергей Несветов. В конце прошлого года отрасль всколыхнуло п редложение исключить доли квот на вылов крабов из общей системы распределения и выставить их на аукцион. Представители рыбохозяйственного комплекса уже не раз отмечали: такое изъятие ударит по ситуации в отрасли в целом, по инвестиционному климату, по проектам не только в области добычи и переработки водных биоресурсов, но и в судостроении, социальной сфере. Премьер-министр отметил, что, по его мнению, революций здесь быть не должно, и поручил зампреду правительства Аркадию Дворковичу на ближайшем совещании еще раз внимательнейшим образом рассмотреть тему и доложить о выработанной позиции, рассказали Fishnews участники встречи в городе Кола.

Вопрос распределения квот на новый период предполагается рассмотреть на заседании Правкомиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса 26 апреля. Ранее на Съезде рыбаков Аркадий Дворкович подчеркнул, что последствия изменений будут тщательно просчитаны, а результаты вынесены на рассмотрение комиссии.

Отметим, что сейчас Росрыболовство принимает заявки о перезакреплении долей квот на новый период . В действующем законодательстве предусмотрен исторический принцип, с закреплением лимитов на 15 лет. Как сообщил Сергей Несветов, заявки о перезакреплении долей квот на добычу крабов от компаний Северо-Западного рыбопромышленного консорциума уже направлены и зарегистрированы в Росрыболовстве.

Выступили на совещании руководители регионов. Глава Карелии Артур Парфенчиков, по словам участников встречи, остановился на теме аквакультуры: выращенная рыба служит сырьем для переработки. Руководитель республики выступил с предложением по поддержке производства рыбных кормов, рассказал председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун высказалась по поводу того, как отразится на рынке ввод в строй строительство новых заводов по инвестиционным квотам. Таких проектов по бассейну заявлено 12. По словам губернатора, в результате обострится конкуренция за ресурс для рыбопереработки, неизбежен рост цен, прежде всего на охлажденное сырье. Здесь нужно подумать о поддержке уже существующих предприятий – чтобы избежать из закрытия.

С рядом предложения выступил глава Архангельской области. «Игорь Орлов заявил о необходимости распространить льготы на портовые сборы на суда, принадлежащие российским судовладельцам, доставляющим улов на территорию РФ для реализации или переработки, независимо от районов промысла, включая транспортные суда и суда рыбопромыслового флота», - рассказали в пресс-службе губернатора. Также глава региона предложил ускорить исполнение поручения премьера по снижению тарифов на ледокольную проводку в акватории Северного морского пути судов, осуществляющих перевозку продукции из водных биоресурсов.

Отдельное внимание на совещании было уделено проблемам отраслевого образования, отметил председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев. Он также сообщил, что поднял тему старения флота рыбаков-«прибрежников».

Помочь в развитии переработки призваны инвестиционные квоты. Замминистра сельского хозяйства - глава Росрыболовства попросил премьер-министра Дмитрия Медведева дать поручение руководителям прибрежных регионов о поддержке инвесторов – в части решения вопросов с подключением к сетям, с инфраструктурой.

Это важная тема, комментирует Илья Раковский. В Карелии комплекс по рыбопереработке будет построен в городе Кондопога. «Что касается сопровождения наших инвестпроектов правительством Карелии, оно с самого начала ведется на высшем уровне. Создана специальная рабочая группа, практически каждую неделю собираемся у вице-премьера карельского правительства. Подробно обсуждаются все детали строительства коммунальной инфраструктуры - от подъездной дороги до очистных. Планируется привлечение на эти цели средств Фонда развития моногородов, от специалистов которого мы также получаем постоянную поддержку», - отметил руководитель союза.

Fishnews