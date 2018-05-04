04 мая 2018 года

В помощь российской рыбе могут создать МРГ

Вопросами продвижения отечественной рыбопродукции на внутреннем и внешнем рынках может заняться специальная межведомственная рабочая группа. Подумать о ее создании поручил премьер Дмитрий Медведев.

Вопросы популяризации отечественной рыбопродукции нашли отражение в перечне поручений, которые глава правительства Дмитрий Медведев дал по итогам совещания в Мурманской области.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Минсельхоз и Росрыболовство совместно с другими заинтересованными федеральными ведомствами должны проработать вопрос целесообразности создания межведомственной рабочей группы для решения задач продвижения и популяризации отечественной рыбопродукции на внутреннем и внешнем рынках.

К обсуждению поручено привлечь власти регионов и отраслевые союзы (ассоциации). Доклад о результатах в правительстве ждут до 28 мая 2018 г.

Напомним, что в совещании по развитию рыбоперерабатывающей промышленности участвовали вице-премьер Аркадий Дворкович, глава Минсельхоза Александр Ткачев, замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, руководство других федеральных ведомств, главы регионов, руководители отраслевых объединений.

По итогам встречи Дмитрий Медведев дал целый ряд поручений – по механизмам распределения квот, развитию переработки, электронной ветсертификации и другим вопросам.

Fishnews