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Инспектор рыбоохраны составляет протокол по факту незаконного вылова в Приморском крае

Вопрос с зарплатой рыбинспекторов остается открытым

Органы рыбоохраны выполняют задачи на водоемах, площадь которых сопоставима с территорией Италии, а длина подконтрольных рек в 60 раз превышает протяженность экватора Земли, рассказали в Росрыболовстве.

Что поручила правкомиссия

Тему рыбоохраны в Федеральном агентстве по рыболовству прокомментировали в связи с поручением профильной правкомиссии. Напомним, что заседание Комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса проходило 26 апреля. В протоколе встречи нашли отражение поручения по инвестиционным квотам, распределению квот на вылов крабов, организации лососевой путины.

Две задачи правкомиссия поставила в сфере борьбы с браконьерством. Минсельхоз, Минэкономразвития, Минфин и Росрыболовство должны проработать вопрос о совершенствовании системы показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности рыбинспекторов территориальных органов Росрыболовства. Доклад о результатах в правительстве ждут до 10 июля.

Кроме того, Министерству сельского хозяйства и Росрыболовству совместно с ФСБ, МВД и Росгвардией необходимо проработать вопрос о механизме координации деятельности федеральных ведомств по противодействию браконьерству во внутренних водах РФ. Срок исполнения этого поручения – до 28 июня.

«Предложение Росрыболовства о необходимости стимулирования инспекторов рыбоохраны и повышения их денежного содержания не осталось без внимания на заседании комиссии Правительства Российской Федерации по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, которое провел вице-премьер Аркадий Дворкович 26 апреля», – рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

Минфин отверг предложение по стимулированию инспекторов

До 2004 г. в органах рыбоохраны России насчитывалось 6497 госинспекторов. На одного сотрудника в среднем приходилось около 440 км протяженности речной сети и 6 тыс. га озер и водохранилищ. В результате череды преобразований штатная численность госинспекторов рыбоохраны существенно сократилась: в настоящее в 18 теруправлениях Росрыболовства количество сотрудников рыбоохраны составляет 2540 человек. При этом площадь водных объектов, контролируемых одним инспектором рыбоохраны, увеличились практически в три раза.

Органы рыбоохраны выполняют задачи на водоемах, площадь которых сопоставима с территорией Италии, а длина охраняемых рек в 60 раз превышает протяженность экватора Земли. Вместе с тем активно развивается промышленное и любительское рыболовство. По экспертным оценкам, любительской и спортивной рыбалкой заняты более 20 млн граждан, их уловы сопоставимы с объемами промышленного рыболовства во внутренних водоемах.

Росрыболовство дополнительно нуждается в 3540 инспекторах. При этом нормативная обеспеченность территориальных управлений плавсредствами и автотехникой не превышает 38%.

В связи с этим федеральное агентство предлагает рассмотреть возможность дополнительного финансирования в рамках госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» на переоснащение материально-технической базы территориальных органов Росрыболовства. Также, уверены в ведомстве, нужно принципиально решить вопрос с увеличением штатной численности инспекторов рыбоохраны.

Одновременно требуется повысить их заработную плату: сейчас ее размер не сопоставим с напряженностью и опасностью работы. В феврале премьер Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития проработать вопрос и внести в правительство предложения в этой сфере. Речь шла о том, чтобы направлять часть взысканных штрафов за нарушение правил рыболовства на содержание инспекторов. Эта система стимулирования уже существовала и зарекомендовала себя положительно, отмечают в Росрыболовство. Минфин посчитал, что мера нецелесообразна и противоречит российскому законодательству. Однако вопрос денежного содержания инспекторов нужно решать, убеждены в Федеральном агентстве по рыболовству.

Fishnews
НазадМетки: браконьерствокрабправительстворосрыболовство
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