18 мая 2018 года

Общественный совет возобновил работу в новом составе

Общественный совет при Росрыболовстве провел первое заседание в обновленном составе. Председателем совета избран президент ВАРПЭ Герман Зверев, который в этом статусе будет участвовать в работе комиссий по распределению и закреплению долей квот.

В новый состав Общественного совета при Росрыболовстве, утвержденный приказом от 26 апреля 2018 г. № 320, вошло 28 человек. На первом организационном заседании, которое состоялось 17 мая в Общественной палате РФ, были выбраны председатель совета и его заместители.

Глава комиссии ОП по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб предложил избрать в качестве председателя совета президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева. Как сообщает корреспондент Fishnews, эта кандидатура была поддержана абсолютным большинством голосов.

После небольшой дискуссии члены общественного совета определили количество заместителей председателя. На этот пост Общественная палата выдвинула ректора Калининградского государственного технического университета Владимира Волкогона. Однако председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов обратил внимание на важность представленности в совете регионов.

«Если мы взяли Калининград, я бы предложил еще кого-либо избрать от Дальнего Востока и кого-либо с Северного бассейна», – отметил он. Эту точку зрения разделило большинство участников заседания, и в число заместителей председателя совета также вошли президент Магаданской ассоциации рыбопромышленников Михаил Котов и возглавляющий Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский.

Герман Зверев поблагодарил коллег за оказанное доверие, пообещав, что его публичные заявления и действия на этом посту будут выражать только позицию общественного совета, а не личное мнение. Он отметил общий настрой работать вместе с руководством федерального агентства.

В свою очередь глава Росрыболовства Илья Шестаков выразил уверенность, что работа общественного совета в новом формате и в новом составе будет эффективной и конструктивной. «Мы готовы к диалогу, мы всегда готовы прислушиваться к аргументированной критике, – заявил он. – Самое главное, чтобы у нас общественный совет не стал органом, который был бы в противовес федеральному агентству. Я считаю, что это никому не нужно».

Непосредственно курировать работу совета в Росрыболовстве назначен замруководителя ведомства Василий Соколов. Он ознакомил участников заседания с приоритетными направлениями деятельности, рекомендованными для общественных советов при федеральных органах власти. К их числу относится обсуждение декларации целей и задач федерального органа, ведомственных планов и итогов их исполнения, контроль за практикой и эффективностью госзакупок, обсуждение отчетов Счетной палаты и результативности работы органа с обращениями граждан.

«Есть серьезные полномочия в обсуждении итоговых докладов о результатах деятельности органа. Соответственно, общественный совет имеет возможность не просто давать свои рекомендации, но и высказывать отношение по итогам работы федерального органа, – подчеркнул Василий Соколов. – И обсуждение в целом социально-значимых вопросов в сфере деятельности федерального органа, то есть в любой сфере, которая касается Росрыболовства, поэтому полномочия широкие».

Вопросы по созданию профильных комиссий в структуре общественного совета, назначению их руководителей и составлению плана работы на второе полугодие было решено перенести на следующую встречу.

Уже после завершения заседания стало известно об участии Германа Зверева как председателя общественного совета в работе комиссий по распределению и закреплению долей квот.

«В связи с моим избранием председателем общественного совета руководитель федерального агентства Илья Шестаков согласовал мое участие в работе всех трех заявочных комиссий в том же формате, что и у представителей отраслевого сообщества, утвержденных съездом», – подтвердил Герман Зверев. Он напомнил, что о допуске представителей общественного совета при Росрыболовстве к работе комиссий в заявочную кампанию глава рыбного ведомства говорил еще на встрече в прошлом году. – «Сразу после заседания такое решение было принято».

Fishnews