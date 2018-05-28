28 мая 2018 года

Общественный совет даст оценку заявочной кампании

На внеочередном заседании 21 июня Общественный совет при Росрыболовстве обсудит ход кампании по перезаключению договоров, проблемные вопросы с электронной ветсертификацией и изменения в Налоговый кодекс.

Мероприятие пройдет в Росрыболовстве и в режиме видеоконференции, чтобы члены совета, которые будут находиться в дальневосточных регионах, смогли принять участие в работе Общественного совета.

Участники заседания планируют заслушать и обсудить информацию Федерального агентства по рыболовству о ходе заявочной кампании по перезаключению договоров о закреплении долей квот добычи ВБР на период 2019-2033 гг. По словам президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгия Мартынова, это очень важный этап для отрасли: после пятилетнего и десятилетнего циклов – закрепление долей квот за предприятиями на 15 лет.

«Собственники предприятий и их сотрудники – это тысячи и тысячи людей, которые понимают, что если вдруг что-то пойдет не так, то все они останутся без работы. И исправить эту проблему уже будет невозможно, потому что порядок закрепления долей квот определен, сроки утверждены, и никто от этого отступать не будет», – подчеркнул Георгий Мартынов, который был выбран одним из наблюдателей, уполномоченных IV съездом рыбаков для участия в комиссиях по рассмотрению заявок.

«Считаю целесообразным рассмотреть этот вопрос на Общественном совете и доложить и предприятиям и общественности, как идет заявочная кампания, тем более что нам есть, о чем сказать. Первый рубеж пройден – прием заявок закончился 10 мая. Теперь эти заявки рассмотрели, опубликовали протоколы на сайте Росрыболовства, у кого есть замечания, должны их исправить. Следующий этап – это принимаются или не принимаются эти замечания и формирование списка компаний, которые будут допущены к перезаключению договоров, и компаний, которые не будут допущены», – сообщил Fishnews президент АРПП.

Поскольку первое заседание Общественного совета в целом носило установочный характер, его участники поддержали решение не затягивать с обсуждением актуальных вопросов.

«Считаю, что это очень своевременно, поскольку к 24 июня уже будет приниматься решение по заявочной кампании – какие предприятия пойдут на расчет долей. Соответственно Общественный совет, в который входят ассоциации, представляющие большую часть предприятий России, сможет высказать свою позицию по тому, как проходит эта кампания, согласны ли мы с этими результатами, может быть, есть какие-то проблемные вопросы, которые не учтены и которые надо доработать», – рассказал президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

Его мнение разделяет и заместитель председателя Общественного совета, глава Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский. «Думаю, что ко второму заседанию совета у нас в основном уже будет понятен общий контур всех заявок, кто из предприятий выпал или не выпал, – отметил он. – Надеюсь, что все заявки будут формально доделаны, и мы уже сможем подытожить эту работу и дать ей оценку. Да, договоры еще будут не заключены, но в целом будет понятно, как все заявители эту работу провели».

Другой блок вопросов на втором заседании Общественного совета посвящен проблемным моментам, связанным с введением с 1 июля 2018 г. обязательной электронной ветсертификации уловов водных биоресурсов. Члены совета также рассмотрят законопроект «О внесении изменений в главу 25.1 Налогового кодекса РФ в части совершенствования порядка взимания сборов в сфере рыбохозяйственного комплекса».

«Безусловно, главный вопрос этого года – заявочная кампания по перезаключению договоров о закреплении долей квот на 15 лет – требует особого контроля и не может остаться без внимания совета, – считает председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов. – Однако вопросы введения электронной сертификации и возможные изменения в Налоговый кодекс не менее важны для текущей деятельности предприятий рыбохозяйственного комплекса. Именно поэтому мы решили собраться через месяц после первого организационного заседания».

Как ожидается, на встрече 21 июня будет утвержден план работы Общественного совета в текущем году.

Fishnews