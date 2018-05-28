Новости
Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства Андрей ГИНКЕЛЬ

Андрей Гинкель: Развитие марикультуры Приморья - одна из приоритетных задач

В Приморском крае у морской аквакультуры есть не только проблемы, но и огромный потенциал, считает новый глава регионального теруправления Росрыболовства Андрей Гинкель.

В апреле на должность руководителя Приморского территориального управления Росрыболовства заступил Андрей Гинкель. Об основных задачах на новом посту он рассказал в интервью газете «Fishnews Дайджест».

«В силу специфики Приморского края рыбоохрана – это важное направление. Вместе с тем в регионе есть и другие приоритетные сферы, выделять что-то самое главное и менее значимое, наверное, не получится. Поэтому все направления мы будем развивать с помощью профессионального коллектива территориального управления планомерно и системно», - подчеркнул глава теруправления.

Говоря о марикультуре, он отметил, что у краевого рыбоводства есть не только проблемы, но и огромный потенциал, перспектива. «Наша задача – обеспечивать развитие, в том числе способствовать инвестиционной привлекательности морской аквакультуры края», - заявил Андрей Гинкель.

Глава теруправления напомнил, что он сам и другие сотрудники ТУ участвовали в недавнем заседании межведомственной рабочей группы по развитию аквакультуры Дальнего Востока, которое по видеосвязи провел заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. «С моей точки зрения, отрадно, что откликнулись представители Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора, краевой администрации, - рассказал собеседник «Fishnews Дайджест». - Были на заседании и представители Минвостокразвития, Фонда развития Дальнего Востока, за это им отдельное спасибо – за то, что лично прибыли во Владивосток, встретились с пользователями. Мы услышали друг друга».

Андрей Гинкель обратил внимание, что встреча прошла не только ради усовершенствования законодательства в области рыбоводства. Обсуждались конкретные шаги, которые можно сейчас совместно предпринять для помощи марифермерам.

«Сейчас готовим материалы для протокольных поручений, - сообщил глава теруправления. - Ждем, что Минприроды согласует проект постановления краевой администрации – он предусматривает возможность заниматься марикультурой на особо охраняемых природных территориях региона. Надеемся, что министерство поддержит поправки и благодаря этому «разблокируются» большие акватории для выращивания гидробионтов в Хасанском районе».

Среди других направлений работы ТУ Андрей Гинкель отметил организацию промышленного рыболовства, помощь во внедрении электронной ветсертификации, сопровождение лососевой путины, взаимодействие с ассоциациями коренных малочисленных народов.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.
НазадМетки: аквакультуравладивостокдальний востокросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Готовы ли вы к переходу на обязательную электронную ветсертификацию?

От первого лица

Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

Член Совета Федерации от Приморского края

Людмила ТАЛАБАЕВА

Отрасли уделяется большое внимание

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

Все материалы

Интервью

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства Андрей ГИНКЕЛЬ

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства

Андрей ГИНКЕЛЬ

Развитие марикультуры Приморья - одна из приоритетных задач

Член Совета Федерации от Республики Карелия Игорь ЗУБАРЕВ

Член Совета Федерации от Республики Карелия

Игорь ЗУБАРЕВ

Уникальным озерам нужна защита

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим БЕРГЕЛЯ

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

Время принимать антикризисные меры на Амуре

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Рыбацкий Сахалин поддерживает базовые принципы отрасли

Все интервью

Личное мнение

Представитель ООО «УК НОРЕБО» Сергей СЕННИКОВ

Представитель ООО «УК НОРЕБО»

Сергей СЕННИКОВ

Что ждать?

Руководитель Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства Александр ХРИСТЕНКО

Руководитель Северо-Восточного теруправления Росрыболовства

Александр ХРИСТЕНКО

Как повысить эффективность рыбоохраны

Все материалы

Крупным планом

Трепанг и гребешок, выращенные в Приморье

Сергей Масленников: Современная марикультура – друг природы, а не враг

Возрождение детского парусного спорта в Невельске – знаковый проект для фонда «Родные острова»

Во что вкладываются сахалинские рыбаки

Кальмар

Кальмар преткновения

Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

Все материалы

События

В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

ВАРПЭ утвердила план работы на год

Национальный стенд Российской Федерации на брюссельской выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018

Глобальный рынок оценил российскую рыбу

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.