28 мая 2018 года

Андрей Гинкель: Развитие марикультуры Приморья - одна из приоритетных задач

В Приморском крае у морской аквакультуры есть не только проблемы, но и огромный потенциал, считает новый глава регионального теруправления Росрыболовства Андрей Гинкель.

В апреле на должность руководителя Приморского территориального управления Росрыболовства заступил Андрей Гинкель. Об основных задачах на новом посту он рассказал в интервью газете «Fishnews Дайджест».

«В силу специфики Приморского края рыбоохрана – это важное направление. Вместе с тем в регионе есть и другие приоритетные сферы, выделять что-то самое главное и менее значимое, наверное, не получится. Поэтому все направления мы будем развивать с помощью профессионального коллектива территориального управления планомерно и системно», - подчеркнул глава теруправления.

Говоря о марикультуре, он отметил, что у краевого рыбоводства есть не только проблемы, но и огромный потенциал, перспектива. «Наша задача – обеспечивать развитие, в том числе способствовать инвестиционной привлекательности морской аквакультуры края», - заявил Андрей Гинкель.

Глава теруправления напомнил, что он сам и другие сотрудники ТУ участвовали в недавнем заседании межведомственной рабочей группы по развитию аквакультуры Дальнего Востока, которое по видеосвязи провел заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. «С моей точки зрения, отрадно, что откликнулись представители Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора, краевой администрации, - рассказал собеседник «Fishnews Дайджест». - Были на заседании и представители Минвостокразвития, Фонда развития Дальнего Востока, за это им отдельное спасибо – за то, что лично прибыли во Владивосток, встретились с пользователями. Мы услышали друг друга».

Андрей Гинкель обратил внимание, что встреча прошла не только ради усовершенствования законодательства в области рыбоводства. Обсуждались конкретные шаги, которые можно сейчас совместно предпринять для помощи марифермерам.

«Сейчас готовим материалы для протокольных поручений, - сообщил глава теруправления. - Ждем, что Минприроды согласует проект постановления краевой администрации – он предусматривает возможность заниматься марикультурой на особо охраняемых природных территориях региона. Надеемся, что министерство поддержит поправки и благодаря этому «разблокируются» большие акватории для выращивания гидробионтов в Хасанском районе».

Среди других направлений работы ТУ Андрей Гинкель отметил организацию промышленного рыболовства, помощь во внедрении электронной ветсертификации, сопровождение лососевой путины, взаимодействие с ассоциациями коренных малочисленных народов.

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