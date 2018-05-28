Интервью

28 мая 2018 года
Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства Андрей ГИНКЕЛЬ

Развитие марикультуры Приморья - одна из приоритетных задач

Андрей ГИНКЕЛЬ, Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства

С апреля у Приморского территориального управления Росрыболовства новый руководитель – Андрей Гинкель. В интервью Fishnews он рассказал, как теруправление будет решать насущные задачи и проблемные вопросы, назревшие в регионе, в том числе по борьбе с браконьерством, организации лососевой путины, помощи КМНС, поддержке развития марикультуры.

Андрей Владимирович, у вас большой опыт работы в отрасли, в сфере рыбоохраны. Какие приоритеты видите на новом посту?

– В силу специфики Приморского края рыбоохрана – это важное направление. Вместе с тем в регионе есть и другие приоритетные сферы, выделять что-то самое главное и менее значимое, наверное, не получится. Поэтому все направления мы будем развивать с помощью профессионального коллектива территориального управления планомерно и системно.

Первое – марикультура; здесь мы намерены расставить правильные акценты. У краевого рыбоводства есть не только проблемы, но и огромный потенциал, перспектива. Поэтому наша задача – обеспечивать развитие, в том числе способствовать инвестиционной привлекательности морской аквакультуры края.

Второе направление – это, конечно, организация промышленного рыболовства. Здесь наша задача – своевременное оказание государственных услуг по выдаче разрешений, заключению договоров на добычу «неодуемых» видов. И в целом обеспечение выдачи сертификатов на экспорт продукции в рамках международных соглашений по противодействию ННН-промыслу.

Теруправление сейчас активно подключается к работе по внедрению электронной ветсертификации, которая станет обязательной с июля. Проводим обучающие семинары и сами участвуем в семинарах регионального управления Россельхознадзора. Одна из наших приоритетных задач – доступно, понятно объяснить бизнесу, как работать с этой системой и как нивелировать проблемы, которые будут возникать при ее эксплуатации.

Недавно прошел семинар для представителей КМНС. Обсуждались вопросы, актуальные не только для Приморского края, но и для рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока в целом. Как вы оцениваете результаты встречи? Как вопросы традиционного рыболовства будут решаться в дальнейшем?

– Результаты я оцениваю очень положительно. Приятно, что у нас в крае сложились достаточно конструктивное взаимодействие с ассоциациями коренных малочисленных народов. Мы со своей стороны приложим сейчас все усилия, для того чтобы в ближайшее время состоялся конкурс. Здесь управление столкнулось с определенным «административным барьером» при регистрации на сайте torgi.gov.ru, в ближайшее время наша заявка будет рассмотрена и конкурсная документация будет размещена на данной площадке.

На семинаре говорилось о желании КМНС помогать инспекторам рыбоохраны. Для этого мы также открыты, в ближайшее время ожидаем поступления кандидатур. Они будут рассмотрены, по каждому примем персональное решение.

Впереди важный для Дальнего Востока период – лососевая путина. Как будет выстроена работа территориального управления в это время – в плане рыбоохраны, взаимодействия с пользователями? Обсуждалась ли уже совместная работа разных ведомств по защите рыбных запасов?

На прошедшем в апреле ДВМПС на Камчатке каждый регион представлял стратегию развития, прохождения лососевой путины. 18 мая руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел координационное совещание по подготовке к лососевой путине. Каждый регион доложил о своей готовности, в том числе Приморский край.

Если говорить о работе в сфере рыбоохраны, Приморское теруправление Росрыболовства проводит мероприятия по защите водных биологических ресурсов на плановой, системной основе с привлечением имеющихся материально-технических ресурсов. К рейдам привлекаются должностные лица всех межрайонных и оперативных отделов, общественные инспекторы. Мы находимся в тесном взаимодействии с сотрудниками полиции, погрануправления, национального парка «Земля леопарда», а также с общественными организациями.

Для обеспечения более эффективной деятельности по контролю, надзору за соблюдением законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов наше теруправление разработало и утвердило соглашения и планы взаимодействия с УМВД России по Приморскому краю, Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю, ЛУ МВД России на транспорте, Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

И, конечно, стоит отметить подведомственные Росрыболовству организации, с которыми теруправление контактирует наиболее тесно. Это Приморский филиал ФГБУ «Главрыбвод», ТИНРО-Центр, Дальрыбвтуз, Дальневосточный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ, Владивостокские филиалы ЦСМС и Нацрыбресурса.

Хотелось бы сказать и пару слов о логистике. Одна из основных задач при организации «красной» путины в крае – контроль за тарифами на перевозку и за логистикой отправки железнодорожных составов с рыбой в центральные районы страны. Для заседаний штаба по организации путины мы будем еженедельно готовить доклады. В них содержится информация как о тарифах, так и о наличии подвижного состава, рефрижераторных секций, о загрузке холодильных мощностей Приморья. Мы постоянно находимся во взаимодействии и с представителями РЖД и администраций морских портов, чтобы обеспечить рыбакам оптимальные условия логистики уловов, а стране – продовольственную безопасность.

Каковы планы по восстановлению Тернейского межрайонного отдела рыбоохраны? О каких сроках может идти речь?

– 29 мая территориальное управление объявит конкурс по вакансиям на государственную службу. Предусмотрены и штатные единицы для Тернейского района (нахождение инспекторов на постоянной основе). На период лососевой путины 2018 года будут направлены дополнительные силы и средства как Приморского территориального управления так и правоохранительных органов. В дальнейшем будет принято решение о создании отдела, это произойдет примерно во второй половине текущего года.

Вы особо отметили возможности для развития марикультуры в Приморье. Как территориальное управление будет в этом участвовать?

– Сотрудники теруправления, и я в том числе, участвовали в недавнем заседании межведомственной рабочей группы по развитию аквакультуры Дальнего Востока, которое по видеосвязи провел заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. С моей точки зрения, отрадно, что откликнулись представители Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора, краевой администрации. Были на заседании и представители Минвостокразвития, Фонда развития Дальнего Востока, за это им отдельное спасибо – за то, что лично прибыли во Владивосток, встретились с пользователями. Мы услышали друг друга.

Встреча прошла не только ради усовершенствования законодательства в области рыбоводства. Обсуждались конкретные шаги, которые мы можем сейчас совместно предпринять для марифермеров, для того, чтобы все-таки аквакультура у нас начала развиваться. Сейчас готовим материалы для протокольных поручений. Ждем, что Минприроды согласует проект постановления краевой администрации – он предусматривает возможность заниматься марикультурой на особо охраняемых природных территориях региона. Надеемся, что министерство поддержит поправки и благодаря этому «разблокируются» большие акватории для выращивания гидробионтов в Хасанском районе.

Екатерина ИСАЕВА, газета « Fishnews Дайджест»

Май 2018 г.

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