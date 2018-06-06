06 июня 2018 года

РРПК сможет полностью перейти на глубокую переработку

Супертраулеры и завод, которые «Русская рыбопромышленная компания» строит под инвестквоты, позволят ей перерабатывать 100% улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью. В основном – в филе и сурими.

«Русская рыбопромышленная компания» продолжает реализацию проектов в рамках государственной программы инвестиционных квот. Согласно договорам, которые РРПК и Росрыболовство подписали в апреле-мае этого года, за компанией закреплены лимиты минтая и сельди в объеме более 170 тыс. тонн под строительство шести траулеров-процессоров и берегового рыбоперерабатывающего завода.

Крупнотоннажные суда, которые строит РРПК, рассчитаны на ежегодную добычу более 50 тыс. тонн рыбы. Каждое будет оборудовано современной фабрикой, способной осуществлять глубокую переработку всего улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью, прежде всего филе минтая и сурими. Общие инвестиции в строительство шести супертраулеров на российских верфях составят около 600 млн долларов, сообщили Fishnews в пресс-службе компании. Ввод этого флота в эксплуатацию намечен на период с 2021 по 2023 гг.

«Создаваемые производственные мощности компании позволят нам перерабатывать до 100% улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью, - отметил генеральный директор РРПК Андрей Тетеркин. – В случае объявления нового раунда распределения остатка инвестиционных квот на Дальнем Востоке мы планируем подать заявки на получение дополнительных квот еще под два крупнотоннажных траулера-процессора, на строительство которых у компании есть опцион».

Проект по строительству берегового завода «Русский минтай» мощностью более 100 тонн готовой продукции в день РРПК реализует в партнерстве с компанией «ДВ Инвест». Предприятие планируется оснастить современным высокотехнологичным оборудованием для выпуска различных видов высококачественной рыбной продукции. Общие инвестиции в завод составят до 1,5 млрд рублей. «Русский минтай» собираются ввести в эксплуатацию не позднее 2020 г.

Fishnews