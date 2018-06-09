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Переговоры в ходе визита Владимира Путина в Китай. Фото пресс-службы президента РФ

Изучение Арктики – в приоритетах сотрудничества России и КНР

В совместном заявлении России и Китая, подписанном в ходе визита Владимира Путина в КНР, говорится об укреплении сотрудничества в Арктике. В частности, стороны намерены усилить взаимодействие в научных исследованиях и использовании Севморпути.

Владимир Путин прибыл в Пекин 8 июня для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. В рамках визита подписано совместное заявление России и Китая.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в число совместных задач вошло укрепление российско-китайского сотрудничества в Арктике в интересах ее устойчивого развития. Планируется поддерживать развитие взаимодействия между заинтересованными ведомствами, органами и предприятиями двух стран. В частности – в проведении научных исследований, реализации совместных инфраструктурных транспортных и энергетических проектов, освоении и использовании потенциала Северного морского пути, туризме и экологии.

Также в заявлении говорится о начале проведения Годов российско-китайского межрегионального сотрудничества, запланированных на 2018 – 2019 гг. Этот новый масштабный совместный проект, продолжающий практику тематических годов, призван укрепить взаимовыгодные связи между регионами РФ, провинциями, автономными районами и городами центрального подчинения Китая, отмечается в документе. Намечено проведение сотен различных мероприятий: инвестиционных презентаций, торговых, промышленных и сельскохозяйственных выставок, конференций.

Площадками для активных контактов между представителями регионов двух стран в заявлении названы Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум, российско-китайское ЭКСПО.

Fishnews
НазадМетки: КНР
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