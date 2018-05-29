29 мая 2018 года

Глава ВАРПЭ рассказал о новых вызовах для российских рыбопромышленников

Одна из сессий XXII Петербургского международного экономического форума была посвящена факторам долгосрочной устойчивости рыболовства. Ряд актуальных вопросов поднял в своем выступлении президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Спикерами сессии также стали заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, президент ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» Сергей Дарькин, генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов, председатель совета директоров Норвежско-Российской торговой палаты, партнер Law Firm Selmer Лив Моника Сутбхольт, глава совета директоров исландской компании Knarr Maritime Consortium Финнбоги Йонссон, директор департамента океанического рыболовства Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея Доб-Йоб Йанг.

Отечественный рынок ждут перемены

Президент ВАРПЭ рассказал, как происходящее на российском рыбном рынке связано с мировой тенденцией – падением доходности на старых рынках и растущей доходностью на рынках новых, а также с потребительским спросом на новые виды продукции и маркетинговые коммуникации. В ближайшие три года эта тенденция будет ощущаться очень остро на отечественном рынке, прогнозирует Герман Зверев.

У минтайщиков – новый «икорный» проект

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ, глава ассоциации обратил внимание на все более заметный разрыв между лидерами рынка и остальными его участниками. К лидерам относятся не только те игроки, которые используют свои технологии – производственные, финансовые, маркетинговые, но и те, кто успешно пользуется регулированием, создаваемым негосударственными транснациональными системами, подчеркнул спикер.

«Российский рыбопромышленный бизнес работает, к сожалению, в режиме догоняющей модернизации. Мы сначала существенно отстаем от этих лидеров, затем начинаем усиленно догонять, – отметил Герман Зверев. – Так было с экологической сертификацией. Так случилось и с икрой минтая. 30 лет назад был создан минтаевый рынок. Рукотворный, он возник в Японии из-за целенаправленных действий игроков рынка. Российский бизнес на определенном этапе получал прибыль за счет работы на этом рынке, но не управлял им и не участвовал в нем. Наши попытки управлять шесть лет назад столкнулись с претензиями одного из регулирующих ведомств. Поэтому сейчас российские минтайщики работают над интересным проектом, предполагающим создание такого рынка в Китае». Глава ВАРПЭ сообщил, что Ассоциация добытчиков минтая ведет большую исследовательскую работу в этом направлении. Он выразил надежду, что на II Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге будут представлены результаты проекта в виде готовой стратегии продвижения.

Трейдеры – важное звено

Руководитель ВАРПЭ обратил внимание и на существенные изменения регуляторики в мировых рыболовных державах. «Инициативы Федерального агентства по рыболовству, сформулированные два года назад в виде нормативно-правового акта, укладываются в мировой тренд. Другое дело, что подобные инициативы и решения должны очень серьезно обсуждаться с бизнес-сообществом, - подчеркнул Герман Зверев. - Такая форма обсуждения, судя по отношению Росрыболовства к отраслевым союзам и ассоциациям, есть и будет».

По словам главы отраслевого объединения, рыбопромышленников больше беспокоит позиция другой части регуляторного блока, которая устанавливает требования к рынку, его структуре. «По мнению Федеральной налоговой службы, структура должна состоять только из трех звеньев – добытчики, переработчики, розничные сети. Абсолютно игнорируется такой важный элемент, как оптовое звено, трейдеры. Предлагается система рыбного рынка, совершенно отличная от той, что принята в мире, идущем путем поддержки этого звена – будь то рыболовецкие, сбытовые кооперативы. Конечно, это очень опасно, потому что сложившаяся система рыбного рынка будет крайне неустойчива, если звено трейдеров на государственном уровне признают ненужным. Без оптового звена невозможно обеспечить доступность сырья и продукции для рынка», - заявил президент ВАРПЭ.

Fishnews