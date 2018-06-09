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Страхованию в аквакультуре готовят рабочий механизм с господдержкой

С 1 января 2019 г. вступит в силу закон о государственной поддержке страхования аквакультуры. Корреспондент Fishnews выяснял, какова ситуация с аквастрахованием в России сегодня, как продвигается проработка подзаконной нормативной базы, каков мировой опыт в этой области.

Пока аквафермеры в России даже желая застраховать бизнес, как правило, не могут договориться о приемлемых условиях со страховщиками.

«Я обращалась в несколько страховых компаний, но тот продукт, который они предлагали, недееспособен, - то есть игра в одни ворота, причем не наши, - рассказала директор предприятия аквакультуры ООО «СиЛайф» Елена Губина. - Согласно предлагаемым условиям, или нереально будет оформить страховой случай, или непонятно определение стоимости убытков. Получается, нет смысла платить немаленькую страховую премию, когда нет уверенности, что при страховом случае получишь возмещение».

Однако страховая практика в области аквакультуры в России все-таки существует, хотя она достаточно скудна. По некоторым данным, к услугам страховщиков владельцы предприятия прибегают, в основном, когда хотят получить банковский кредит под залог объектов аквакультуры. В свою очередь, кредитные организации нечасто идут на это.

В настоящее время идет проработка подзаконной нормативной базы, от качества которой во многом будет зависеть реализация идеи. Так, в Росрыболовстве прошло заседание рабочей группы по разработке методики страхования и определения размера ущерба при гибели объектов товарной аквакультуры. Заседание провел заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Он рассказал Fishnews, что параметры методики придется определять «с нуля»: существующий опыт агростраховщиков в этом случае неприменим. «Во-первых, сельхозстрахование у нас в полной мере не заработало, - констатировал Василий Соколов. - Во-вторых, практикуются совершенно разные подходы».

Также, по мнению замглавы ведомства, для разработки методики в настоящее время не применимы отдельные случаи компенсаций предприятиям аквакультуры потерь, понесенных в результате стихийных бедствий, из федерального бюджета по линии ликвидации последствий ЧС в регионах. В этих случаях не использовались методики страхования, механизм определения размера компенсации был совершенно другим.

«Мы пришли к тому, что размер страховых выплат должен определяться либо по балансовой стоимости объекта аквакультуры, либо исходя из затрат аквафермера на ее выращивание. Наиболее просто в данном случае будет рассчитывать стоимость ремонтно-маточных стад, сложнее всего – разработать механизм для марикультуры», - сообщил Василий Соколов.

Между тем в мире, по данным ФАО, ежегодный объем страховых взносов предприятий аквакультуры в 2009 году достиг 100 млн долларов (для сравнения: в 1974 году – 100 тыс. долларов). Например, в КНР в 2015 году страховые выплаты предприятиям аквакультуры составили около 37 млн долларов.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

НазадМетки: КНРаквакультураросрыболовствострахование
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