13 июня 2018 года

Вопрос с договорами решат через поправки

Для решения вопроса с договорами, срок действия которых истекает не 31 декабря 2018 г., а раньше, подготовлены изменения в два постановления правительства, рассказал замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Договоры, действие которых заканчивается не 31 декабря 2018 г., а раньше, - один из вопросов, с которым столкнулись рыбаки. В результате предприятия могут недобрать уловы и понести финансовые потери.

Для решения проблемы подготовлены изменения в два постановления правительства, поправки переданы заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, рассказал в интервью Fishnews заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Если изменения будут согласованы, считаем, что можно будет выдать разрешения на вылов, действующие до конца года», - отметил глава федерального агентства.

Fishnews