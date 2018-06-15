15 июня 2018 года

Илья Шестаков: С помощью нового вида квот в отрасль приходят инвестиции

Результаты первой заявочной кампании по инвестиционным квотам говорят сами за себя: практически все объемы полностью выбраны, за них была борьба на аукционе на понижение, отмечает замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

По мнению главы отрасли, такие итоги показывают, насколько новая мера востребована, эффективна и продумана. «Не полностью пока выбраны квоты по минтаю и сельди под строительство крупнотоннажных судов, но мы считаем, что в нынешнем году объемы будут полностью распределены: есть потенциальные заявители», – рассказал Илья Шестаков в интервью Fishnews.

С помощью нового вида квот в отрасль приходят инвестиции, заложена основа для обновления и модернизации рыбохозяйственной инфраструктуры, отметил руководитель федерального агентства. «Очень важный момент – многие компании, решившие строить под инвестиционные квоты рыбопромысловый флот, говорят, что на первых заказах не остановятся, ведь следующее строительство такого же типового судна для них на отечественных верфях будет гораздо дешевле. И эти предприятия уже сейчас смотрят на то, чтобы даже без инвестиционных квот продолжить обновление флота», – рассказал Илья Шестаков.

«В целом надеемся, что результат по развитию отрасли, которого мы рассчитывали добиться за счет выделения небольшого объема биоресурсов, будет достигнут», – добавил руководитель Росрыболовства.

Напомним, что в рамках первой заявочной кампании по инвестквотам запланирован еще один аукцион на понижение – между компаниями, которые собираются построить береговые заводы под добычу биоресурсов Северного бассейна: трески и пикши.

Осваивать полученные объемы компании – участницы программы инвестиционных квот смогут после введения объектов инвестиций – судов и заводов – в эксплуатацию.

Fishnews