18 июня 2018 года

Наука покажет достижения на выставке в Петербурге

На сентябрьской Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге ВНИРО организует единый стенд рыбохозяйственной науки. Также институт примет участие в подготовке Международного рыбопромышленного форума.

II Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» с 13 по 15 сентября. Главная тема этого года – «Мировое рыболовство 2050: ресурсы, рынки, технологии».

Подготовку к масштабным мероприятиям обсудили на оперативном совещании, которое провел во ВНИРО директор института Кирилл Колончин. На выставке головной институт рыбной отрасли организует единый стенд рыбохозяйственной науки. В настоящий момент утвержден его дизайн и ведутся работы по наполнению. В рамках деловой программы форума ВНИРО организует международную конференцию «Проблемы промыслового использования трансграничных запасов», пленарное заседание «Мировое рыболовство 2050: ресурсы, рынки, технологии» и три круглых стола: «Ресурсы», «Аквакультура: прогнозы выращивания и развития до 2050 г.» и «Технологии: от производства до потребителя». Как рассказали Fishnews в пресс-службе института, свое участие в качестве модераторов дискуссий и спикеров уже подтвердили эксперты ФАО и авторитетные специалисты отрасли из Республики Корея, Японии, Канады, стран ЕС.

На Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий свои достижения и потенциал демонстрирует рыбная отрасль разных стран. Организатор – Expo Solutions Group. Генеральный информационный партнер – Fishnews. О том, что показывали и о чем говорили на выставке прошлого года, можно прочитать в материале нашего автора.

Fishnews