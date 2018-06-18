Новости
Аквакультура просит отдельной встречи по «Меркурию»

Аквакультура просит отдельной встречи по «Меркурию»

Специфику использования ФГИС «Меркурий» для аквакультуры нужно обсудить на отдельном совещании, считают дальневосточные объединения отрасли. Обращение по этому поводу они направили главе Россельхознадзора Сергею Данкверту.

Вопросы перехода на электронную ветеринарную сертификацию рассматривались 14 июня на заседании ДВНПС. Во встрече участвовал замруководителя Россельхознадзора Николай Власов. К системе возникает большое количество вопросов, между тем по закону требование об обязательном оформлении ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде начнет действовать с 1 июля.

На заседании научно-промыслового совета заместитель председателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры Роман Витязев отметил, что информационная система «Меркурий» (предназначена для электронной ветсертификации) не учитывает специфику аквакультурной отрасли. Объединения аквакультуры Дальнего Востока обратились к главе Россельхознадзора Сергею Данкверту с предложением провести по этой проблематике отдельное совещание.

Именно в рамках отдельной встречи можно было бы пошагово пройти путь оформления продукции аквакультуры во ФГИС «Меркурий» – на примере конкретного предприятия, рассказал Fishnews Роман Витязев. Такая отработка позволила бы выявить проблемные места и принять решения об изменениях, считает заместитель председателя союза.

Координационный совет Дальневосточного союза ассоциаций аквакультуры в своем обращении предложил провести совещание во Владивостоке с участием Николая Власова, теруправлений Россельхознадзора, Росрыболовства и представителей отрасли.

Fishnews
НазадМетки: аквакультуравладивостокдальний востокросрыболовствороссельхознадзор
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Готовы ли вы к переходу на обязательную электронную ветсертификацию?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Заявительной кампанией в целом довольны

Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

Член Совета Федерации от Приморского края

Людмила ТАЛАБАЕВА

Отрасли уделяется большое внимание

Все материалы

Интервью

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий АЛЕКСЕЕВ

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Программа инвестквот должна сохранять смысл и рациональность

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства Андрей ГИНКЕЛЬ

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства

Андрей ГИНКЕЛЬ

Развитие марикультуры Приморья - одна из приоритетных задач

Член Совета Федерации от Республики Карелия Игорь ЗУБАРЕВ

Член Совета Федерации от Республики Карелия

Игорь ЗУБАРЕВ

Уникальным озерам нужна защита

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим БЕРГЕЛЯ

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

Время принимать антикризисные меры на Амуре

Все интервью

Личное мнение

Партнер юридической фирмы «Инмар» Константин ИВАНЧИН

Партнер юридической фирмы «Инмар»

Константин ИВАНЧИН

Конституционный суд на стороне судовладельцев

Депутат Законодательной думы Хабаровского края Павел СИМИГИН. Фото с сайта khabarovsk.er.ru

Депутат Законодательной думы Хабаровского края

Павел СИМИГИН

Путина покажет, достаточно ли принятых мер

Все материалы

Крупным планом

Гребешок, выращенный марикультурным хозяйством

Страхованию в аквакультуре готовят рабочий механизм с господдержкой

Трепанг и гребешок, выращенные в Приморье

Сергей Масленников: Современная марикультура – друг природы, а не враг

Возрождение детского парусного спорта в Невельске – знаковый проект для фонда «Родные острова»

Во что вкладываются сахалинские рыбаки

Кальмар

Кальмар преткновения

Все материалы

События

В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

ВАРПЭ утвердила план работы на год

Национальный стенд Российской Федерации на брюссельской выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018

Глобальный рынок оценил российскую рыбу

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.