18 июня 2018 года

Аквакультура просит отдельной встречи по «Меркурию»

Специфику использования ФГИС «Меркурий» для аквакультуры нужно обсудить на отдельном совещании, считают дальневосточные объединения отрасли. Обращение по этому поводу они направили главе Россельхознадзора Сергею Данкверту.

Вопросы перехода на электронную ветеринарную сертификацию рассматривались 14 июня на заседании ДВНПС. Во встрече участвовал замруководителя Россельхознадзора Николай Власов. К системе возникает большое количество вопросов, между тем по закону требование об обязательном оформлении ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде начнет действовать с 1 июля.

На заседании научно-промыслового совета заместитель председателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры Роман Витязев отметил, что информационная система «Меркурий» (предназначена для электронной ветсертификации) не учитывает специфику аквакультурной отрасли. Объединения аквакультуры Дальнего Востока обратились к главе Россельхознадзора Сергею Данкверту с предложением провести по этой проблематике отдельное совещание.

Именно в рамках отдельной встречи можно было бы пошагово пройти путь оформления продукции аквакультуры во ФГИС «Меркурий» – на примере конкретного предприятия, рассказал Fishnews Роман Витязев. Такая отработка позволила бы выявить проблемные места и принять решения об изменениях, считает заместитель председателя союза.

Координационный совет Дальневосточного союза ассоциаций аквакультуры в своем обращении предложил провести совещание во Владивостоке с участием Николая Власова, теруправлений Россельхознадзора, Росрыболовства и представителей отрасли.

Fishnews