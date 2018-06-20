20 июня 2018 года

Как спасти биоресурсы Онеги и Ладоги

Проблемы организации рыболовства и сохранения водных биоресурсов Финского залива, Ладожского и Онежского озер обсудили на совещании в Санкт-Петербурге. Встречу провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В совещании участвовали представители органов исполнительной власти Ленинградской области, Северо-Западного теруправления Росрыболовства, ученые и рыбопромышленники.

В регионе недолов

Илья Шестаков отметил недостаточное освоение ряда объектов промысла. По данным отраслевой науки, запасы водных биоресурсов в Ленинградской области находятся на стабильном уровне, хотя статистика вылова говорит об обратном. Например, в Ладожском и Онежском озерах на протяжении последних лет недоосваиваются судак и сиг: их добыча составляет в среднем 40% ОДУ.

Глава ведомства также обратил особое внимание на обеспечение безопасности мореплавания с учетом специфики региона: в основном промысел ведется маломерным флотом.

Рыбоохране нужна подмога

Руководитель Северо-Западного ТУ Андрей Яковлев рассказал, что по итогам 2017 г. на Финском заливе, Ладожском и Онежском озерах проведено около 1,3 тыс. контрольно-надзорных мероприятий, в том числе совместно с полицией и пограничниками. В ходе рейдов выявлено более 1,1 тыс. правонарушений. Однако значительная подконтрольная территория требует большее количество сил и средств для обеспечения полноценной охраны водных биоресурсов, подчеркнул глава теруправления.

Илья Шестаков напомнил, что сейчас для помощи сотрудникам территориальных управлений на межведомственном уровне прорабатывается вопрос наделения перекрестными полномочиями государственных инспекторов рыбоохраны, лесной охраны и охотнадзора. Глава Росрыболовства добавил, что для борьбы с нелегальным промыслом целесообразно рассмотреть вопрос оснащения маломерного флота, работающего на крупных водоемах, средствами технического контроля.

Воспроизводству – особое внимание

Руководитель Росрыболовства подчеркнул, что вместе с дополнительными мерами по борьбе с браконьерством необходимо сосредоточиться на программах воспроизводства водных биоресурсов. В том числе – для поддержания видового разнообразия и увеличения популяций ценных и особо ценных видов рыб. Отмечено, что в этом плане регион обладает значительным потенциалом. В Ленинградской области в системе Главрыбвода действуют пять рыбоводных заводов и федеральный селекционно-генетический центр. Предприятия осуществляют выпуск более 3 млн разновесовой молоди, таким образом поддерживаются в том числе популяции волховского сига и ладожского (озерного) лосося, сообщили Fishnews в пресс-службе СЗТУ.

Ценных видов стало меньше

Директор ГосНИОРХ Денис Беляев доложил о состоянии запасов. В крупнейших водоемах региона в последние десятилетия произошли серьезные изменения в структуре видового состава – уменьшилась доля ценных промысловых видов. Снизился вылов рипуса, ряпушки, налима, судака. По данным науки, полностью утратили промысловое значение палия, некоторые формы ладожских сигов, озерный лосось и кумжа внесены в Красную книгу РФ. Волховский сиг также занесен в Красную книгу, популяция сохраняется исключительно за счет работ по воспроизводству, проводимых Волховским рыбозаводом Северо-Западного филиала Главрыбода. Валаамский и черный сиги имеют незначительную численность. Промысловое значение сохранили только ладожский озерный сиг и сиг-лудога.

В связи с этим ГосНИОРХ планирует провести серьезные научные исследования популяций ценных и особо ценных (в том числе «краснокнижных») видов Ладожского и Онежского озер. Сегодня у промысловиков и рыболовов-любителей наиболее востребован судак, что требует введения ограничений по срокам и участкам его добычи. Необходимо также оценить приемную емкость бассейна Ладожского озера для последующего выпуска сеголеток судака в естественную среду.

Одновременно для сохранения естественного воспроизводства нужно усилить охрану нерестилищ и создать закрытые нерестовые зоны, где любая деятельность будет запрещена, а также нарастить мощности рыборазводных заводов в регионе, которые помогут увеличить объемы выпусков молоди. Кроме того, на базе Свирского рыбоводного завода совместно с ГосНИОРХ предложено создать единый центр для осуществления экспериментальных исследований и опытно-производственного внедрения новых технологий и разработок. Планируется, что это будет способствовать повышению эффективности искусственного воспроизводства водных биоресурсов Ладожского озера.

Рыба ждет закона

Участники совещания отметили актуальность принятия федерального закона «Об охране Ладожского и Онежского озер». Этот вопрос обсуждается с 2000-х годов. Сейчас соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме. Принятие документа будет способствовать реализации комплексного подхода по сохранению и восстановлению экосистем крупнейших водоемов Ленинградской области, считают в Росрыболовстве.

Fishnews