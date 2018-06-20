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Дражный промысел моллюсков

«Прибрежники» Приморья предложат гурманам новые деликатесы

Предприятия, ведущие прибрежный лов в подзоне Приморье, готовы поставить на прилавки Владивостока новые для российского потребителя виды морепродуктов. К перспективным промысловым объектам можно отнести моллюсков-«зарывашек»: серрипеса и мактру, сообщил генеральный директор компании «Акватехнологии» Сергей Слепченко.

«Конечно, жители краевого центра – это серьезные потребители, которые хорошо разбираются во вкусовой палитре даров Японского моря, но и местные рыбопромышленные предприятия могут предложить им самый широкий ассортимент», – отметил он в интервью Fishnews.

«Перспективных объектов достаточно, - рассказал Сергей Слепченко. - В прошлом году мы по рекомендации науки попробовали заниматься серрипесом. Его запас учеными оценивается в 6 тыс. тонн, это означает, что можно добывать его по 500-600 тонн в год. Мы пока изучаем свой прошлогодний опыт, рассматриваем техническую сторону вопроса, но намерены вернуться к этому объекту. Я напомню: не прошло и десяти лет, как мы точно так же заходили на промысел анадары и спизулы. На разработку технологии добычи, доставки и реализации мерценарии у нас ушло два года. Сейчас мы добываем ее по 350-400 тонн в год при возможном вылове в 600 тонн. Интересен для промысла и потребления такой моллюск, как мактра. Так что и нашей компании, и другим добывающим предприятиям Приморского края есть куда расти, надо просто всерьез этим заниматься».

Компания «Акватехнологии» выступила инициатором создания специализированного рыбного рынка во Владивостоке. Компания является крупнейшим предприятием из специализирующихся на прибрежном промысле в подзоне Приморье. На ее долю приходится около 50% уловов приморской «прибрежки». «Акватехнологии» имеют собственный добывающий флот, рыбоперерабатывающий завод в Каменке (Дальнегорский район) и розничную торговую сеть по реализации собственной продукции. В ассортименте - практически весь спектр добываемых в прибрежной зоне Приморья водных биоресурсов. Предприятие поставляет живую, парную, свежую, охлажденную, соленую, копченую и замороженную продукцию.

Fishnews
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