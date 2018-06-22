22 июня 2018 года

Для реализации «майского» указа президента создадут фонд

Средства на национальные проекты, которые готовятся в рамках «майского» указа президента, должны быть заложены в бюджете в первую очередь, напомнил премьер Дмитрий Медведев.

При формировании бюджета нужно учитывать необходимость достижения целей, предусмотренных в «майском» указе главы государства. Об этом премьер Дмитрий Медведев напомнил на заседании Правкомиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.

Важнейшие из этих целей – увеличение реальных доходов граждан, рост пенсий выше инфляции и устойчивый экономический рост, озвучил глава правительства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, в рамках «майского» указа правительство должно разработать национальные проекты. Средства на их реализацию должны быть заложены в бюджете в первую очередь, подчеркнул Дмитрий Медведев.

Напомним, что одно из направлений для подготовки нацпроекта – это международная кооперация и экспорт. В числе исполнителей – Минсельхоз России. Проекты национальных проектов (программ) в правительстве ждут до 15 августа.

Для осуществления инвестиционных расходов на выполнение «майского» указа планируется создать специальный фонд развития.

Fishnews