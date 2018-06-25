25 июня 2018 года

Предприятия готовы предложить меры по рыбоохране на Амуре

Для эффективной борьбы с нарушениями на Амуре нужно грамотно распределить инспекторский состав и охватить все направления: контроль промышленного лова, путей миграции, нерестилищ, считают в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна.

Во время лососевой путины на Амуре все силовые и контрольно-надзорные ведомства перешли на усиленный режим работы по борьбе с браконьерством, сообщило ранее Росрыболовство.

В этом году федеральное агентство пообещало уделить особое внимание охране уникальной реки и направить дополнительных инспекторов. Легальные пользователи, как и в прежние годы, готовы оказать содействие рыбинспекции, заявил Fishnews президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна Александр Поздняков.

Он отметил, что решено объединить усилия с Ассоциацией рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов и создать 16 информационных постов – они будут обеспечивать защиту нерестилищ и путей миграции лосося. В прошлом году такие посты уже использовались, чтобы оперативно сигнализировать о подозрительной активности на водных объектах.

Процесс нужно организовать таким образом, чтобы государственные инспекторы могли оперативно прибыть на место возможного совершения нарушений, считает Александр Поздняков. «Потому что, как показал прошлый год, из наших 39 сообщений отреагировали на 2, а доехали до одного места. Это крайне мало», - рассказал руководитель ассоциации.

«Наше предложение – чтобы инспекторы находились как можно ближе к местам возможных нарушений», - добавил собеседник Fishnews.

С 1 июля вступят в силу изменения правил рыболовства, в том числе по Хабаровскому краю. В новых условиях предстоит снизить промысловую нагрузку, а значит, можно предполагать, что рыба хорошо пройдет на нерест – надо просто дать ей отнереститься, считает Александр Поздняков.

Эффективную защиту биоресурсов поможет обеспечить грамотное распределение инспекторского состава: для контроля промышленного рыболовства, путей миграции, нерестилищ, считают в объединении.

Александр Поздняков подчеркнул, что ассоциация готова оказать рыбоохране всемерную техническую поддержку. «У нас очень хорошее техническое обеспечение: приборами видеонаблюдения, квадрокоптерами и т.д.», - рассказал руководитель объединения.

Он добавил, что 25 июня вопросы рыбоохраны будут обсуждаться на совещании с правоохранительными органами в Николаевске-на-Амуре. Ассоциация планирует представить свои предложения на этой встрече.

Fishnews