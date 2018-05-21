21 мая 2018 года

В Росрыболовстве сверили часы перед лососевым сезоном

Промысел тихоокеанских лососей стартует в Дальневосточном бассейне 1 июня. Вопросы готовности к началу путины обсудили на видеоконференции, которую провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

По прогнозам отраслевой науки, общий объем возможного вылова тихоокеанских лососей составляет более 490 тыс. тонн. Это на 158 тыс. тонн больше первоначального показателя рекомендованного объема добычи аналогичного четного года (2016 г. – 332 тыс. тонн).

Заместитель руководителя федерального агентства Петр Савчук доложил, что подготовка к лососевой путине идет по плану. «Базовые региональные принципы мы отработали. На ДВНПС определены новые правила для Дальневосточного бассейна для оптимизации регулирования промысла лососей. Сейчас документ находится на утверждении», – сказал замглавы Росрыболовства.

Рыбоохрану усилят дополнительно

Во время подходов лососей будут усилены рыбоохранные мероприятия. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, инспекторы теруправлений обеспечены необходимыми техническими средствами, транспортом и ГСМ, заключено соглашение о взаимодействии с Росгвардией, традиционно идет работа с правоохранительными и контрольно-надзорными органами.

«Подготовлен проект приказа о командировании дополнительных инспекторов в регионы промысла. Особое внимание в этом году уделяем бассейну реки Амур, туда мы направляем 20 инспекторов. На данном участке организован штаб совместно с Амурской природоохранной прокуратурой и Генеральной прокуратурой», – сообщил начальник управления рыбоохраны, надзора и контрольной деятельности Андрей Здетоветский.

Подкрепление также получат Северо-Восточное и Сахалино-Курильское территориальные управления – 12 и 10 инспекторов рыбоохраны из других регионов соответственно.

Илья Шестаков поручил Андрею Здетоветскому лично на местах проконтролировать работу прикомандированных инспекторов и надлежащее обеспечение их материально-техническими ресурсами, а также направить на Амур профильного заместителя начальника управления рыбоохраны на весь период путины.

Ученым прибавится работы

Во время проведения «красной» путины усилит поддержку промысла и отраслевая наука. Во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии традиционно в ежедневном режиме будет работать биологическая секция, чтобы в случае необходимости оперативно скорректировать объемы разрешенного вылова. Сотрудники ВНИРО также проведут аналитическую работу: во время и после путины будут сопоставлять результаты с методическими рекомендациями и стратегиями ведения промысла для каждого региона, чтобы проверить точность прогнозов.

Руководитель Росрыболовства поднял вопрос оперативности корректировок и выдачи разрешений. Он подчеркнул обязательность соблюдения графика: одни сутки – на корректировки и 3 дня – на выдачу разрешений.

По сахалинским неводам приняли решение

Для рыбаков Сахалина проблемной дискуссией остается необходимость уменьшения длины центрального крыла ставного невода: обсуждаются два варианта ограничений – 1,5 тыс. м или 500 м. На селекторе выслушали мнения отраслевых НИИ и представителей регионов, по итогам обсуждения решено поддержать рекомендацию ДВНПС: разрешить устанавливать длину центрального крыла ставного невода до 1,5 тыс. м.

Вопросы по «Меркурию» остаются

Рыбопромышленники Камчатки выразили озабоченность в связи со вступлением в силу с 1 июля обязательной электронной ветеринарной сертификации. При эксплуатации системы возникает ряд вопросов. Власти региона обратились с просьбой провести в крае обучающий тренинг-семинар с участием специалистов Россельхознадзора и ЦСМС.

Илья Шестаков отметил, что проблематика, в том числе технического характера, для лососевой путины, связанная с переходом на систему «Меркурий», известна и Россельхознадзору, и Росрыболовству. «Мы это обсуждали, и есть договоренность о том, что все вопросы и проблемы, которые будут возникать во время путины, будут решаться, - обещал глава федерального агентства. - Никакой палочной системы или закручивания гаек в случае невозможности выполнения всех прописанных мероприятий не будет, везде будут находиться решения в рамках нормативно-правовой базы. Но чтобы такие ситуации минимизировать, нужно готовиться к переходу, в регионах необходимо этот вопрос прорабатывать».

Нерест – в приоритете

Подводя итоги совещания, Илья Шестаков обозначил два главных приоритета при регулировании помысла. «Прежде всего, необходимо обеспечить заполнение нерестилищ и закладку икры для дальнейшего воспроизводства. И прошу на штабах оперативно рассматривать и решать возникающие в ходе промысла вопросы», – подчеркнул глава агентства.

Первое заседание штаба «красной» путины намечено на 15 июня.

Fishnews