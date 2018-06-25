25 июня 2018 года

Заявочная кампания – пока без претензий

Общественный совет при Росрыболовстве обсудил работу ведомства по итогам двух этапов заявочной кампании и указал на сложности с внедрением электронной ветсертификации и проблемы, с которыми предприятия отрасли столкнутся после 1 июля.

Повестка дня внеочередного заседания Общественного совета, организованного 21 июня, оказалась крайне насыщенной. В преддверии рассмотрения темы крабовых аукционов в правительстве участники встречи подтвердили позицию предыдущего состава совета, сформированную по этому вопросу в ноябре прошлого года, – о необходимости единого подхода к порядку перезаключения договоров о закреплении долей квот.

О том, как проходит заявочная кампания, по итогам которой квоты будут закреплены уже на 15 лет – до 2033 г., на заседании доложил замруководителя Росрыболовства Петр Савчук. Он отметил, что комиссии по всем рыбохозяйственным бассейнам, рассматривающие заявки, укладываются в регламентированные сроки. Решения комиссий и перечни заявителей, допущенных или не допущенных к расчету долей, уже частично опубликованы на сайте Росрыболовства.

«По некоторым пользователям, где не требуется расчетов, договоры будут заключаться уже с 4 июля, – уведомил замглавы федерального агентства, добавив, что для всех остальных заявителей расчет долей будет проходить до 25 июля. – С 4 августа планируется размещение актов по результатам этих расчетов. Планируется подписание договоров до 8 сентября».

По словам Петра Савчука, до начала кампании никто не ожидал, что в заявках будет так много ошибок, в том числе – связанных с некорректными данными в государственном рыбохозяйственном реестре. В целом, несмотря на некоторые недочеты и замечания, особых претензий у рыбаков к регулятору не возникло, а благодаря присутствию наблюдателей удалось обеспечить прозрачность всех процедур.

Председатель Общественного совета Герман Зверев отметил, что по итогам первых двух этапов заявочной кампании «никаких серьезных системных, массовых нарушений» никто не озвучил. Он предложил членам совета дождаться публикации всех протоколов и перечней заявителей и дать оценку работе Росрыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, много замечаний вызвал рассматривавшийся на заседании проект изменений в главу 25.1 Налогового кодекса, предполагающих новый порядок взимания сборов в сфере рыболовства. Критике подверглись появившиеся требования к статусу градо- и поселкообразующих предприятий, например, запрет иметь филиалы и обособленные подразделения в других муниципальных образованиях или формулировка о минимальной численности работников. По мнению членов Общественного совета, не вполне очевидно, что именно и как должна стимулировать новая норма, в то время как налоговая нагрузка на предприятия отрасли повысится существенно.

Оживленная дискуссия развернулась и вокруг проблемных вопросов, связанных с введением с 1 июля обязательной электронной ветсертификации уловов ВБР. Представители рыбацкого сообщества в регионах рассказали о сложностях с использованием ФГИС «Меркурий», которая заточена на работу в связке с ЭПЖ и не учитывает специфику различных видов промысла, в том числе без использования рыболовных судов. Пользователи жаловались на частые сбои, негибкость системы в целом и нехватку или некомпетентность специалистов, обрабатывающих запросы в техподдержке.

По словам сотрудников Россельхознадзора, готовящиеся изменения в КоАП позволят в течение какого-то времени не привлекать предприятия к административной ответственности. Однако бизнес больше тревожит даже не перспектива штрафов, а угроза приостановки оборота, особенно для компаний, поставляющих продукцию на внутренний рынок. Все высказанные замечания решено отразить в решении Общественного совета.

Кроме того, участники заседания утвердили план работы совета на вторую половину 2018 г. и сформировали пять профильных комиссий – по вопросам рыболовства, флота и портов; по вопросам аквакультуры (рыбоводства); по вопросам любительского и спортивного рыболовства; по вопросам науки и международных отношений; по вопросам продвижения отечественной рыбной продукции и развитию инфраструктуры.

Fishnews