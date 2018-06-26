26 июня 2018 года

Рыболовам Астраханской области помогут «чудо-линейкой»

Для рыбаков-любителей Астраханской области приготовили специальный набор. Он включает линейку с разрешенными размерами трофеев, а также буклет с правилами рыболовства.

Набор от сотрудников Каспийского НИИ рыбного хозяйства официально представили на заседании регионального совете по туризму.

В Астраханской области любителям можно ловить в общей сложности 11 видов рыб и раков. Правила рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна устанавливают промысловые (минимальные) размеры. Если трофей оказался меньше, его нужно сразу выпустить. Линейка содержит эту информацию, а также данные о суточных нормах вылова. На лицевой стороне изображены разрешенные к добыче рыбы, на задней – указан способ определения промыслового размера.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе КаспНИРХ, из буклета можно узнать о разрешенных орудиях лова и запретных сроках, видах и местах для рыбалки. Любители подводной охоты найдут всю информацию по ограничениям и для этого отдыха.

Ожидается, что знакомство с буклетом и использование линейки поможет рыболовам избежать проблем с законодательством и не нанести вред окружающей среде.

Ранее в этом году памятку для рыболовов-любителей Ростовской области выпустил Азовский НИИ рыбного хозяйства.

Fishnews