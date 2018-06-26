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Генеральный директор компании «Акватехнологии» Сергей СЛЕПЧЕНКО

Сергей Слепченко: Кому, как не нам, создать во Владивостоке рыбный рынок?

Квоты, флот, опытные кадры, производственные мощности «Акватехнологий» позволят ей обеспечить продукцией рыбный рынок в столице Приморья, уверен гендиректор компании «Сергей Слепченко. Он отметил, что расширить ассортимент помогут другие предприятия-«прибрежники».

Как минимум с 1990-х гг. во Владивостоке постоянно озвучивались планы по созданию специализированного рыбного рынка для того, чтобы жители города могли покупать парные, а не замороженные, морепродукты и рыбу. Однако до сих пор дальше озвучивания планов дело не зашло.

«Те, кто предпринимал такие попытки, наталкивались то на сложности с землей, то с организацией процесса, то не было понятной схемы наполнения рынка свежей продукцией, которая привлечет людей больше, чем торговля замороженной рыбой. Как показала практика, рыбные павильоны на «общих» рынках в отдельный специализированный рынок тоже не разрослись из-за отсутствия у ретейлеров возможности наполнить его достойным ассортиментом, - рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» генеральный директор ООО «Акватехнологии» Сергей Слепченко. - Поэтому наша компания и выступает инициатором, – у нас есть реальное предложение и есть все возможности».

«Акватехнологии» зарегистрировали компанию «Фар Лайн ДВ» как резидента свободного порта, подали заявку. Ожидается выделение земельного участка – вопрос обещали решить. «Если мы этот участок получим, то мы приложим все силы и финансовые возможности, чтобы построить и запустить рыбный рынок, отвечающий всем современным требованиям», - заявил Сергей Слепченко. Он отметил, что к проекту с одобрением отнеслись глава города Виталий Веркеенко, врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и курирующий эту сферу вице-губернатор Валентин Дубинин.

Проводились переговоры с южнокорейской Hanaro Holdings Co. Ltd и японской Kiyomura Corporation. Они продемонстрировали серьезную заинтересованность в совместной реализации проекта. Но иностранные инвестиции не будут решающими, компания полагается на собственные средства. «Акватехнологиям» интересен южнокорейский и японский опыт, подчеркнул собеседник «Fishnews – Новости рыболовства».

Рынок планируют заполнить местной рыбопродукцией. «Конечно, кому как не нам, много лет занимающимся прибрежным промыслом в Приморье, это реализовать? У нас есть квоты, есть суда, есть кадры с многолетним опытом добычи, реализации и переработки, есть собственные производственные технологии и перерабатывающие мощности. Поэтому у нас получится, - уверен Сергей Слепченко. - Отмечу, что мы заинтересованы, чтобы доступ на рынок получили и другие предприятия, работающие на прибрежном промысле в Приморье. Чем шире будет ассортимент, тем больше будет посетителей. В выигрыше окажутся все производители и продавцы, а жители и гости Владивостока получат доступ ко всей палитре рыбы и морепродуктов, добываемых в прибрежной зоне».

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.


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