29 июня 2018 года

Иван Фетисов: Выставка хорошо вписалась в рыбную отрасль

В этом году выставка Seafood Expo Russia, которая пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге, уже станет значимой крупной площадкой, за которой с интересом наблюдает отраслевое сообщество, уверен гендиректор Expo Solutions Group - компании-оператора мероприятия – Иван Фетисов.

До открытия второго Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий осталось менее трех месяцев. Оператор выставки – Expo Solutions Group.

«На сегодняшний день выставочные площади заполнены на 73%, за 80 дней до начала выставки это нормальный показатель. Примерно половина стендов – российские. Участие в Seafood Expo Russia подтвердили компании из 20 стран мира. Благодаря поддержке Федерального агентства по рыболовству мы провели серию выездных встреч с деловыми кругами Марокко, Армении, Испании, Нидерландов, а также переговоры с посольствами и торгпредствами Перу, Маврикия, Аргентины и ряда других государств об организации национальных экспозиций», - рассказал в интервью газете «Fishnews Дайджест» генеральный директор ESG Иван Фетисов.

Про его словам, на выставке зарегистрировано уже около 150 экспонентов без учета объединенных стендов, которые еще не раскрыли своих участников. Из направлений наиболее мощно представлены рыбодобыча и переработка. Затем идет судостроение и судоремонт, различное оборудование – перерабатывающее, морозильное, судовое, а также трейдеры, логистика и сопутствующие услуги.

«На мой взгляд, в первую очередь, выставка – это площадка для общения: здесь встречаются и целенаправленно обсуждают вопросы сотрудничества участники рынка и представители смежных отраслей, рождаются новые идеи», - отметил Иван Фетисов.

В пример он привел проект с отечественными производителями оборудования. «Сейчас в ходе реализации программы инвестиционных квот, где весомым фактором является уровень локализации, важно продемонстрировать возможности российского рынка в области разработки техники и комплектующих для рыбопромысловых судов», - обратил внимание глава Expo Solutions Group.

Он сообщил, что на выставке будет представлен объединенный стенд Санкт-Петербурга. При разработке концепции было решено сделать акцент на взаимодействии рыбаков и ретейлеров в одном городе. Готовятся концепции под ключ и для других участников, в том числе для делегаций Аргентины, Марокко и ряда других стран.

«Могу сказать, что это решение абсолютно правильное и своевременное. Выставка уже увеличилась в два с лишним раза по сравнению с прошлым годом. Конечно, для нас это непростой шаг: мы запустили новый проект и инвестируем в него силы и средства, но это того стоит. Цель – вывести Seafood Expo Russia на уровень ведущих международных отраслевых выставок. В принципе, в этом году она уже станет значимой крупной площадкой, за которой с интересом наблюдает отраслевое сообщество», - уверен Иван Фетисов.

На форуме будут обсуждаться глобальные вопросы, мировые тренды и вызовы, которые касаются всех стран-лидеров в сфере рыболовства. Также в программе форума сделан акцент на долгосрочное стратегическое планирование до 2050 года. Деловая программа выставки касается локальных вопросов, которые назрели в отрасли и которые нужно решать сейчас внутри рыбного сообщества и смежных отраслей. Это бизнес-задачи, поэтому выставка, которая соединяет все составляющие рыбной индустрии, для них самое подходящее место, подчеркнул собеседник «Fishnews Дайджест».

На выставке планируют устроить зону для инвесторов, где в совершенно новом формате будет продемонстрирована инвестиционная привлекательность рыбной отрасли. Другой новацией станет «Закупочный нетворкинг», который оператор реализует вместе с ретейлом. Торговым сетям предоставят отдельную площадку – примерно 200 кв. м.

«Самое главное, мы видим, что площадка Seafood Expo Russia за этот год не только выросла, но и интегрировалась в международную рыбную отрасль, - обратил внимание Иван Фетисов. Ведь мы все-таки делаем ставку на качество и вкладываем все силы в подготовку клиентов к выставке и формированию такой деловой программы, которая была бы наиболее интересна ее участникам и посетителям. Чем больше мы будем раскручивать этот маховик, тем быстрее выставка наберет обороты и привлечет еще больше экспонентов. А специализированные бизнес-мероприятия как раз и дают тот поток посетителей, который необходим для наших участников».

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