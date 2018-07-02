02 июля 2018 года

Рыба США для китайских заводов избежит высокой пошлины

Ввозная пошлина в 25%, которую Китай вводит для большого количества американских рыбы и морепродуктов, не распространится на сырье для заводов КНР.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA, НОАА) США выступило с разъяснениями по пошлине в 25% для американских рыбы и морепродуктов, поставляемых в Китай.

Директор Отдела международных отношений и инспекций морепродуктов Службы морского рыболовства Джон Хендершедт опубликовал сообщение о результатах консультаций с посольством Соединенных Штатов в Пекине. НОАА подтвердило информацию о том, что водные биоресурсы США, поставляемые в Китай для переработки, не подпадают под действие вводимой с 6 июля дополнительной пошлины, пишет Seafood News.

КНР объявила о повышении пошлин 15 июня, через несколько часов после того, как Торговое представительство США сообщило о пересмотре тарифов на ввоз 800 наименований китайских товаров. Как сообщает корреспондент Fishnews, Китай повысил расценки на ввоз в том числе около 100 наименований товаров из водных биоресурсов.

До сих пор было не до конца понятно, коснутся ли дополнительные пошлины и тех рыбы и морепродуктов, которые предназначаются для перерабатывающих предприятий. Однако новые данные из официальных источников позволяют с уверенностью утверждать, что такое сырье ответные меры КНР не затронут, обращают внимание в Seafood News.

Fishnews