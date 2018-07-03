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Членам осетровой банды вынесли приговор

В Хабаровском крае осуждены организатор и участники преступной группы, занимавшиеся незаконной добычей, хранением и перевозкой осетров и калуги. Бывшего полицейского и его сообщников приговорили к различным срокам лишения свободы.

Комсомольский районный суд Хабаровского края вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника полиции и двух местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча, приобретение, хранение и перевозка частей и производных водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами РФ, совершенные организованной преступной группой).

В суде было установлено, что в сентябре 2016 г. полицейский организовал незаконную добычу осетровых в Амуре в районе села Новоильиновка. На придомовой территории своего загородного дома злоумышленник устроил цех, где браконьерские уловы перерабатывались и хранились.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры, в преступную группу сотрудник полиции привлек четырех местных жителей, которые занимались непосредственно выловом и переработкой осетровых.

В июне прошлого года организатора задержали при перевозке крупной партии рыбы осетровых пород и икры. Затем на территории дома, где проживали участники группы, изъяли 308 фрагментов осетров и калуги, а также свыше 100 литров икры.

Ущерб от незаконной деятельности превысил 5,5 млн рублей. По уголовному делу для возмещения материального вреда наложен арест на грузовой автомобиль Kia Bongo, катер «Амур-3» и моторную лодку «Шаман 580», которые использовались в преступных целях.

Суд приговорил организатора группы к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Двое других браконьеров получили 1 год и 1 год 6 месяцев соответственно. Предусмотрено, что отбывать наказание браконьеры будут в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

В отношении еще двух участников преступной группы уголовные дела выделены в отдельное производство. Причина – заключение досудебного соглашения о сотрудничестве. Эти дела пока находятся в стадии рассмотрения.

Fishnews
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