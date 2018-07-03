03 июля 2018 года

Ростову предложили развивать рыбную отрасль

Преференции новой ТОР «Ростов» распространили в том числе на инвестпроекты в области рыболовства и рыбоводства. Как следует из пресс-релиза Правительства РФ, пока «рыбные» инвесторы официальных соглашений с региональными властями не заключали.

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление от 30 июня 2018 г. № 762 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Ростов» (Ярославская область)», внесенное Минэкономразвития.

Новый документ определяет границы ТОР «Ростов», виды экономической деятельности, на которые распространяется льготный режим (в их число попало «Рыболовство и рыбоводство»), минимальный объем капвложений резидентов, минимальное количество новых рабочих мест, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

Предполагается, что создание ТОР позволит к 2027 г. диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующего предприятия ПАО «Ростовский оптико-механический завод», повысить инвестиционную привлекательность территории города, создать около 500 постоянных рабочих мест, привлечь инвестиции в объеме более 2,3 млрд рублей.

Правительство Ярославской области уже подписало рамочные соглашения о реализации пяти инвестпроектов. Пока проектов в области рыболовства и рыбоводства среди них не значится.

Fishnews