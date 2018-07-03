03 июля 2018 года

В мурманских реках вновь появилась больная семга

В реках Мурманской области зарегистрированы случаи заболевания дикой семги. Ветеринарные власти рекомендуют дезинфицировать орудия лова на РПУ и просят рыбаков-любителей сообщать о поимке зараженной рыбы.

Заболевших производителей дикого атлантического лосося обнаружили в бассейнах рек Кола и Тулома в северной части Мурманской области. Диагноз тот же, что и три года назад, – ульцеративный дермальный некроз кожи лососевых (УДН). Для человека он не опасен, а вот семга, ослабленная болезнью, погибает. Методов лечения рыбы от УДН не существует.

Для мониторинга акваторий Колы и Туломы, наблюдения за состоянием популяции семги и оценки нерестовой ситуации в 2018 г. на площадке областного комитета по ветеринарии работает группа специалистов из Мурманского филиала Главрыбвода, Баренцево-Беломорского теруправления Росрыболовства, управления Россельхознадзора по Мурманской области, ПИНРО и регионального министерства рыбного и сельского хозяйства. Они проводят отбор проб рыбы, воды и грунта для проведения комплексных лабораторно-диагностических исследований. Кроме того, организованы сбор и утилизация погибшей рыбы.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства, за три недели наблюдений в июне на рыбоходе Нижне-Туломской ГЭС и на рыбоучетном заграждении на реке Кола суммарно учтено 4802 экземпляра атлантического лосося, из них 545 особей (11,3%) – с признаками УДН. Владельцам рыбопромысловых участков рекомендовано организовать дезинфекцию орудий лова и другого оборудования и уничтожать погибшую рыбу. Мурманский филиал Главрыбвода оборудовал два места дезинфекции рыболовного инвентаря и экипировки на лицензионных пунктах в поселках Молочный и Шонгуй.

Комитет по ветеринарии Мурманской области обратился к рыбакам-любителям с просьбой сообщать обо всех фактах поимки рыбы с поражениями в других водоемах Мурманской области (кроме рек Кола и Тулома и их притоков).

Fishnews