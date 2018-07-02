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Глава ФАС Игорь АРТЕМЬЕВ

ФАС вновь раскритиковала «исторический принцип»

Федеральная антимонопольная служба выступила с критикой существующего принципа распределения квот вылова. Нужно переходить к «публичным и прозрачным процедурам торгов», заявил глава ведомства Игорь Артемьев.

Несколько лет назад, еще до того, как были внесены изменения в закон о рыболовстве, ФАС уже предлагала пересмотреть «исторический принцип» распределения квот. При этом антимонопольная служба предлагала разные варианты. Например, предусмотреть такую схему: если предприятие подверглось реорганизации либо приобрело другое юридическое лицо, в результате получив дополнительные квоты, то аннулировать связанную с ними до этого промысловую историю, а высвобождающиеся «излишки» квот – реализовывать на аукционах.

Сейчас ведомство вновь выступило с критикой существующей системы. Пресс-релиз по этому вопросу размещен на сайте федеральной службы. ФАС ссылается на то, что «ключевые показатели, определенные Стратегией развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2020 г., на сегодняшний день не достигнуты».

«Согласно данным Росрыболовства, сложившаяся модель развития рыбохозяйственного комплекса характеризуется слабым ростом за счет наращивания вылова при неизменных структуре производства и глубине переработки.

Данные отраслевых союзов и ассоциаций свидетельствуют о росте прибыли участников рынка, при этом средства в развитие отрасли, в том числе посредством модернизации рыбопромыслового флота, до введения инвестиционных квот практически не вкладывались.

Рыбопромысловый флот России на сегодняшний день морально устарел и физически износился, за пределами нормативных сроков службы находится основная часть рыбопромысловых судов», – говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы.

ФАС также ссылается на то, что при существующем подходе распределения квот за одной организацией или же компаниями, входящими в одну группу лиц, может быть закреплено до 100% лимитов. Как и ранее, ведомство ссылается на то, что, «исходя из действующего законодательства, а именно «исторического принципа» распределения квот, велика вероятность того, что на рынке не появится новых участников, поскольку по истечению срока действия договора организация будет вправе претендовать в порядке «исторического принципа» на переоформление договора на новый 15-летний срок владения правом добычи».

«Низкий уровень конкуренции и гарантированное предоставление ресурса не создает для участников рынка стимулов к производительности и конкурентоспособности, инвестициям в отрасль и снижению цены на готовую продукцию», – считают в антимонопольной службе.

«В целях изменения сложившейся ситуации, реализации задач и показателей, утвержденных Стратегией развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации, мы полагаем, что пришло время для мер, которые позволят достигнуть качественного развития отрасли, – заявил руководитель ФАС Игорь Артемьев. - Рыбохозяйственный комплекс нуждается в поэтапном переходе к открытым конкурентным процедурам распределения квот – в проведении публичных и прозрачных процедур торгов на добычу ВБР в форме электронного аукциона».

«Крабовый» вопрос

Сейчас внимание в отрасли приковано к вопросу распределения крабовых квот. 21 июня совещание по этой теме проводил вице-премьер Алексей Гордеев. Как рассказывали участники встречи, представители ФАС выступили тогда за использование аукционного механизма.

На следующий день совещание по квотам на вылов краба проводил глава правительства Дмитрий Медведеввстреча проходила без представителей бизнеса. По имеющимся данным, на совещании у премьера поддержали один из двух вариантов: отправить 50% крабовых квот на аукционы с обременением в виде постройки флота либо распределить 30% квот на торгах без обременения и 20% предоставлять в качестве инвестиционных квот.

В феврале за сохранение «исторического принципа» распределения квот выступил IV Съезд работников рыбохозяйственного комплекса РФ. Отметим также, что сейчас, в соответствии с действующим законодательством, уже идет процесс закрепления долей на новый период – предстоящие 15 лет. Уже выходят правовые акты о закреплении долей квот за пользователями.

Возвращение аукционов нанесет удар по инвестициям в отрасли (в том числе в рамках программы инвестиционных квот), отразится на реализации уже начатых социальных проектов, может вызвать всплеск браконьерства – обращали внимание представители рыбного бизнеса.

Алексей Гордеев, на тот момент министр сельского хозяйства РФ, указывал на важность долгосрочного закрепления квот на заседании президиума Госсовета в августе 2007 г. Обсуждение вопросов рыбохозяйственного комплекса проводил в Астрахани президент Владимир Путин.

Fishnews
НазадМетки: ФАСбраконьерствокрабправительстворосрыболовство
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