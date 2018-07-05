05 июля 2018 года

Георгий Мартынов: При принятии решения о квотах важно учесть интересы регионов

Крабовые аукционы несут риски для рыбной отрасли и экономики прибрежных регионов. В связи с этим глава Приморского края Андрей Тарасенко озвучил эту проблему в разговоре с президентом, считает руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Проблему отказа от действующего принципа распределения квот врио губернатора Андрей Тарасенко поднял на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

«Андрей Тарасенко первым из глав регионов довел до президента позицию рыбаков, – прокомментировал руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. – Кстати, это уже не первое его выступление по этому вопросу. Ранее глава региона направил президенту письмо, в котором было учтено мнение бизнес-сообщества о недопустимости отмены исторического принципа и введения крабовых аукционов».

Как отметил руководитель АРПП, эта тема чрезвычайно важна и для рыбного хозяйства, и для экономики Приморского края. «Существующая система распределения квот является основополагающей для развития рыбной отрасли, она позволяет предприятиям планировать свою деятельность на много лет вперед, – подчеркнул президент объединения. – Пересмотр исторического принципа грозит серьезными рисками. Мы через это уже прошли. Если в 1980-х годах промысловый флот СССР осваивал более 11 млн тонн в год, то к 2004 году, когда квоты распределись на аукционах, уловы российских рыбаков достигли минимума за последние десятилетия – 2,9 млн тонн. Введение исторического принципа привело к росту уловов, и в 2017 году мы добыли 4,9 млн тонн. Это рекордный вылов за последние 25 лет. Если мы сегодня выведем из исторического принципа хотя бы один из объектов промысла, то скоро кому-то захочется вывести другой объект, потом – третий. Тем самым основы, которые мы сами же и заложили, будут разрушены».

По мнению Георгия Мартынова, введение крабовых аукционов способно негативно сказаться на инвестиционном климате в отрасли и, как следствие, может привести к снижению вылова самых разных видов водных биоресурсов. «Аукционы также отразятся на совместной работе рыбаков и российских верфей по проектированию и строительству среднетоннажного флота для освоения крабовых квот», – считает глава АРПП. При принятии решения нужно учитывать риски для развития судостроения, в том числе на Дальнем Востоке, отметил собеседник Fishnews.

Кроме того, создаются предпосылки для усиления иностранного влияния в отрасли, подчеркнул руководитель ассоциации: «Чтобы купить квоты на аукционе, наши рыбаки будут вынуждены брать кредиты, причем за рубежом – там дешевле, – обратил он внимание. - Это значит, что в конкурентной борьбе российской и зарубежной финансовых систем за контроль над отраслью победит зарубежная. Поэтому озабоченность врио губернатора Приморского края мне вполне понятна».

Георгий Мартынов также прокомментировал заявления Федеральной антимонопольной службы о ситуации в рыбном хозяйстве. «Конкурентность в отрасли нужно повышать не на уровне доступа к ресурсу, а на уровне производства и реализации готовой продукции», – полагает глава ассоциации.

В целом столь важные решения должны приниматься открыто и с учетом позиции предприятий отрасли, приморских регионов, считает президент АРПП.

Fishnews