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Программы ресурсных исследований и государственного мониторинга НИИ Росрыболовства на 2019 г. рассмотрели на расширенном заседании ученого совета ВНИРО. Фото пресс-службы института

Институты определились с планами на следующий год

Рыбохозяйственные НИИ представили программы ресурсных исследований на 2019 г. ученому совету ВНИРО. Запланированы экспедиции как во внутренние водоемы и прибрежные акватории, так и в районы за пределами российской экономзоны.

Программы ресурсных исследований и государственного мониторинга научно-исследовательских организаций Росрыболовства на 2019 г. рассмотрели на расширенном заседании ученого совета ВНИРО. В нем приняли участие директор института Кирилл Колончин, замруководителя федерального агентства Петр Савчук, начальник управления науки и образования Сергей Голованов и представители отраслевых НИИ.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, всего на согласование поступило 49 программ от 12 рыбохозяйственных институтов и Калининградского государственного технического университета. Они включают исследования в территориальных водах, в исключительной экономзоне РФ и за ее пределами, в зонах иностранных государств, а также в пресноводных водоемах. Перед презентацией на ученом совете программы были доработаны совместно специалистами головного института и бассейновых НИИ.

В частности, ТИНРО-Центр планирует в будущем году выполнить экспедиционные исследования в восточном секторе Арктики, в западной части Берингова моря и океанских водах Восточной Камчатки и Курильских островов, в Охотском море, в северо-западной части Тихого океана (СЗТО), в Японском море, а также изучать морской период жизни тихоокеанских лососей. Работы по изучению и мониторингу ВБР будут вестись во всех регионах Дальнего Востока – от Приморского края до Чукотки и коснутся большого количества объектов, включая китообразных и ластоногих, а также амурского осетра и калугу.

ПИНРО традиционно сосредоточится на Баренцевом, Белом и Карском морях, к которым добавится море Лаптевых, а также на сопредельных водах Арктического бассейна, Северной Атлантике и прилегающих морях как в зонах иностранных государств, так и за их пределами.

В планах у АтлантНИРО научные работы в Куршском и Вислинском (Калининградском) заливах, на водоемах Калининградской области, на Балтике и в различных районах Атлантического океана, в том числе в рамках межправительственных соглашений с Марокко, Мавританией, Сенегалом и Гвинеей-Бисау. Кроме того, специалисты института планируют исследования тунцов в западной части Индийского океана.

По итогам заседания ученый совет ВНИРО одобрил программы ресурсных исследований АзНИИРХ, АтлантНИРО, ВНИИПРХ, ГосНИОРХ, Госрыбцентра, КаспНИРХ, КамчатНИРО, МагаданНИРО, НИИЭРВ, ПИНРО, ТИНРО-Центра и КГТУ. Только СахНИРО рекомендовали доработать предложения.

Fishnews


  • Программы ресурсных исследований и государственного мониторинга НИИ Росрыболовства на 2019 г. рассмотрели на расширенном заседании ученого совета ВНИРО. Фото пресс-службы института
  • Программы ресурсных исследований и государственного мониторинга НИИ Росрыболовства на 2019 г. рассмотрели на расширенном заседании ученого совета ВНИРО. Фото пресс-службы института
  • Программы ресурсных исследований и государственного мониторинга НИИ Росрыболовства на 2019 г. рассмотрели на расширенном заседании ученого совета ВНИРО. Фото пресс-службы института
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