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Зампред правительства – полномочный представитель в ДФО Юрий ТРУТНЕВ. Фото пресс-службы Минвостокразвития

Как привлечь рыбаков на верфи ДФО – новое поручение

Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев вновь дал поручение по привлечению заказов на дальневосточные верфи – об итогах совещания по вопросам рыбной отрасли сообщило Минвостокразвития.

Напомним, что 4 июля зампред правительства – полномочный представитель в ДФО Юрий Трутнев провел на Камчатке совещание по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока.

На встрече обсуждалась реализация механизма инвестиционных квот. Для получения права на вылов в Дальневосточном бассейне компании подтвердили готовность построить 9 судов и 10 береговых заводов.

«К сожалению, все суда заказаны на верфях, расположенных за пределами Дальневосточного федерального округа. Это для нас не сильно хорошо», – цитирует Юрия Трутнева пресс-служба Минвостокразвития.

По мнению вице-премьера – полпреда, инвесторы не спешат размещать свои заказы на дальневосточных верфях, так как опасаются рисков не получить новое судно в срок. «В связи с этим Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России совместно с Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона выработать предложения, которые могут лечь в основу политики по направлению заказов на верфи Дальнего Востока», – рассказали Fishnews в министерстве.

Власти уже не раз обсуждали, что рыболовецкие компании не обращаются за постройкой судов к дальневосточным предприятиям. По итогам заседания правительственной подкомиссии, проходившего в декабре во Владивостоке, вице-премьер – полпред также давал поручение разработать комплекс мер, призванных помочь в повышении конкурентоспособности верфей ДФО. Такая задача была поставлена Минпромторгу совместно с Минвостокразвития, властями дальневосточных регионов и другими заинтересованными структурами.

Тогда же Юрий Трутнев поручил предусмотреть корректировку механизма возмещения затрат на приобретение новых рыбопромысловых судов взамен сданных на утилизацию. К настоящему времени поправки не внесены.

Рыбопромышленники, в свою очередь, отмечают неготовность дальневосточных верфей к выполнению заказов.

Fishnews
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