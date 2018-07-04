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Вице-премьер – полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий ТРУТНЕВ. Фото РИА «Новости»

Крабовые квоты не обошли вниманием у Юрия Трутнева

При рассмотрении изменений по крабовым квотам важно учесть мнение рыбацкого сообщества – об этом говорилось на совещании у вице-премьера – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

Встречу по вопросам рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока зампред правительства – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев провел 4 июля на Камчатке. Присутствовали представители федеральных ведомств, рыбопромышленники и руководители отраслевых объединений, судостроители.

Как рассказали Fishnews участники совещания, заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков представил информацию о реализации механизма «инвестиционных квот». Напомним, что в этом году уже вышли первые приказы о закреплении долей квот за пользователями, показавшими готовность к строительству судов и заводов.

Председатель правления Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, депутат думы региона Дмитрий Пашов рассказал, что компании, занимающиеся добычей краба, готовы участвовать в инвестпроектах, строить суда. Для реализации этих начинаний на Дальнем Востоке необходима еще как минимум одна мощная площадка по строительству флота, рассказал Fishnews представитель бизнес-сообщества. Об этом он заявил на совещании.

Также председатель правления ассоциации отметил, что при рассмотрении изменений принципов распределения крабовых квот важно учесть мнение рыбаков-профессионалов, чтобы не нарушить стабильность отрасли. Аргумент, который приводился уже не раз, – многие компании реализуют инвестиционные проекты, вкладывая средства от крабового промысла. Дмитрий Пашов рассказал о береговом крабовом заводе, запущенном на Сахалине, об инвестициях в лососевое хозяйство, об участии в социальных инициативах. Представитель бизнес-сообщества пригласил Юрия Трутнева в сентябре посетить спортивный комплекс «Восток» – один из ключевых проектов фонда «Родные острова», который учредили компании рыбной отрасли.

Вице-премьер – полпред, по словам участников совещания, отметил, что мнение рыбацкого сообщества обязательно учитывается.

Переход к крабовым аукционам поставил под вопрос инвестиционные проекты компаний. Когда непонятны условия доступа к ресурсу, сложно планировать дальнейшие вложения, более того, могут быть заморожены уже начатые программы по развитию производств, отмечают рыбопромышленники.

Fishnews
НазадМетки: дальний востоккамчаткакрабправительстворосрыболовствосахалин
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