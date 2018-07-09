09 июля 2018 года

Камчатка выбрала для ВЭФ «икорную» тему

Камчатский край определил, каким образом регион будет представлен на Восточном экономическом форуме. Экспозиция будет состоять из четырех павильонов, каждый из которых будет символизировать икринку.

Икринки выбраны как символ зарождения новой жизни на Камчатке. Три павильона будут посвящены темам «Природа. Кроноцкий заповедник», «Туризм» и «Культура». Основной павильон высотой 5,6 м назовут «Камчатка-2030», сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

В главном павильоне будет установлен светодиодный панорамный экран на 360 градусов для создания у посетителей эффекта присутствия на полуострове. На отдельном сегменте экрана будет представлен инвестиционный потенциал края: строительство международного аэровокзального комплекса, туристско-рекреационного комплекса «Петропавловская гавань», всесезонного горнолыжного курорта, гостиничного комплекса.

«Павильон Камчатского края уже традиционно пользуется популярностью среди участников Восточного экономического форума и гостей «Улиц Дальнего Востока». В этом году мы предусмотрели также развлекательную программу. Каждый 2018 посетитель павильона получит приз от Камчатского края. Кроме того, каждый час будут разыгрываться икра, корюшка, сувениры. Мы уверены, что на ВЭФ-2018 экспозицию Камчатки посетит рекордное количество гостей», – сказал вице-губернатор Алексей Войтов.

В экспозицию края, помимо павильонов-«икринок», войдут также «Стена вулканов» (сцена для выступления творческих коллективов, которая будет светиться ночью), и «Стена волна» (она станет фотозоной).

Восточный экономический форум пройдет в столице Приморья с 11 по 13 сентября. На ВЭФ традиционно представляют инвестиционный потенциал регионы Дальнего Востока.

Fishnews