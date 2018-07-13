13 июля 2018 года

АРПП предлагает дополнения в порядок расчета долей квот

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья предложила изменения в правила распределения квот добычи в морских водах. Это поможет решить вопрос с лимитами в прилегающей к берегам края промысловой подзоне, считают в объединении.

12 июля на заседании Совета Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья руководитель АРПП Георгий Мартынов доложил о работе комиссии по квотам добычи.

Как сообщил руководитель ассоциации, в ходе заявочной кампании комиссия по Дальнему Востоку приняла и рассмотрела все заявки приморских предприятий.

На сегодняшний день особенно остро стоит вопрос об определении долей в подзоне Приморье. При нынешнем порядке (закреплен постановлением Правительства РФ от 30 января 2018 г. № 88) пользователи теряют значительные объемы добычи краба, креветки и минтая. Ассоциация настаивает на том, что при расчете долей необходимо учитывать период реального выделения квот, сообщает корреспондент Fishnews.

«Ввиду того, что ранее доли квот для прибрежного рыболовства определялись раздельно администрациями Приморского (к югу от мыса Золотой) и Хабаровского (к северу от мыса Золотой) краев, при суммировании данных долей с долями пользователей в исключительной экономической зоне России в подзоне Приморье получается некорректная цифра», – обращают внимание в АРПП.

Ассоциация направила письмо по этому вопросу врио губернатора Андрею Тарасенко. Объединение попросило главу региона обратиться в Минсельхоз России с предложением дополнить пункты 31 и 32 правил распределения, утвержденных постановлением № 88, и приостановить ход определения долей квот в этой подзоне до внесения предлагаемых рыбаками изменений.

Fishnews