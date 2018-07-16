16 июля 2018 года

От рыбаков ждут сигналов по «Меркурию»

Росрыболовство активизирует сбор информации в регионах о переходе на ЭВС. Пока задержки в движении рыбопродукции больше связаны не с техническими проблемами, а с некорректным толкованием норм закона ветеринарными инспекторами.

В Росрыболовстве 13 июля прошло заседание межведомственной рабочей группы по проблемным вопросам внедрения системы электронной ветсертификации. Как отметил замруководителя ведомства Петр Савчук, в дальнейшем эта группа будет собираться еженедельно по пятницам в 10 утра по московскому времени в режиме видеосвязи с регионами. Замглавы федерального агентства указал на необходимость оперативного получения информации о проблемах при работе с «Меркурием», с которыми сталкиваются предприятия на местах, и проработке вопросов со специалистами Россельхознадзора.

Для ускорения процесса участники совещания предложили создать чат рабочей группы в одном из популярных мессенджеров, где смогут общаться и рыбаки, и сотрудники ведомств, и специалисты техподдержки. По словам старшего специалиста отдела методической работы по организации внутреннего ветеринарного надзора Россельхознадзора Анастасии Ромашевской, такая схема уже хорошо работает по другим направлениям, в частности по молоку.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предложение в целом было поддержано. Кроме того, Петр Савчук поручил проработать вопрос о возможности подключения к такому каналу связи и судов, которые находятся на промысле.

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков рассказал о проблемах, которые возникли уже у нескольких предприятий на Дальнем Востоке при ветеринарном оформлении рыбной продукции, передаваемой получателю с борта транспортного средства в порту назначения.

До вступления в силу нормы закона об обязательном оформлении ВСД в электронном виде перевозка рыбной продукции по территории России разрешалась до получения результатов ветеринарно-санитарной экспертизы. Представитель Россельхознадзора проводил досмотр партии рыбопродукции и отбирал пробы для анализа в лаборатории. Затем оформлялся ветеринарно-сопроводительный документ с указанием номера акта отбора проб и с отметкой «ветеринарно-санитарная экспертиза не проводилась». Это позволяло начать движение продукции, но без права ее реализации.

«Логистика работала, задержек с транспортировкой не было, в том числе здесь ключевой вопрос – соблюдение температурного режима», – добавил Вячеслав Бычков. По его словам, с 1 июля Россельхознадзор предложил рыбакам схему проведения таких операций, которая требует оформления протоколов лабораторных испытаний. До их получения ВСД не выписывается и транспортировка продукции запрещена. В результате рыбохозяйственные предприятия столкнулись с задержками и дополнительными финансовыми затратами из-за простоя судов и необходимости хранения рыбной продукции.

«Потенциальный покупатель начинает отказываться от приемки продукции на борту судна в порту назначения, опасаясь рисков, связанных с работой «Меркурия». Движение продукции притормаживается, соответственно риски переносятся на рыбаков, которые вынуждены выгружать продукцию на склад. Движения продукции не происходит до момента получения протокола испытаний», – отметил руководитель ассоциации.

«Наступает активная фаза лососевой путины, эта продукция в значительно большей степени ориентирована на внутренний рынок, – предупредил Вячеслав Бычков. – Что будет происходить, мы не понимаем, поскольку рушится вся логистика, складские мощности тоже небезграничные, а нагрузка на лаборатории возрастает».

Члены рабочей группы пришли к выводу, что эта проблема не носит технический характер, а связана с неверной трактовкой норм закона о ветеринарии инспекторами теруправления Россельхознадзора.

«Согласно действующему законодательству вы имеете право до ветеринарно-санитарной экспертизы выгружать рыбную продукцию с судна и перемещать ее по территории России. И делать экспертизу в любой аккредитованной лаборатории, это не принципиально», – обратилась к рыбакам Анастасия Ромашевская.

По ее словам, в территориальные управления ведомства на Дальнем Востоке будут разосланы разъяснения для инспекторов по перемещению рыбной продукции. Кроме того, с 24 по 26 июля запланирована рабочая поездка во Владивосток замруководителя Россельхознадзора Николая Власова. К этому моменту все проблемные вопросы должны быть сняты.

По просьбе рыбаков эти разъяснения решено опубликовать еще и на сайте Росрыболовства. «Надеемся, что снимем все эти проблемы, – подвел итог обсуждения Петр Савчук. – Конечно, суда не должны простаивать».

Следующее заседание рабочей группы назначено на 20 июля.

Fishnews