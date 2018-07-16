Новости
От рыбаков ждут сигналов по «Меркурию»

От рыбаков ждут сигналов по «Меркурию»

Росрыболовство активизирует сбор информации в регионах о переходе на ЭВС. Пока задержки в движении рыбопродукции больше связаны не с техническими проблемами, а с некорректным толкованием норм закона ветеринарными инспекторами.

В Росрыболовстве 13 июля прошло заседание межведомственной рабочей группы по проблемным вопросам внедрения системы электронной ветсертификации. Как отметил замруководителя ведомства Петр Савчук, в дальнейшем эта группа будет собираться еженедельно по пятницам в 10 утра по московскому времени в режиме видеосвязи с регионами. Замглавы федерального агентства указал на необходимость оперативного получения информации о проблемах при работе с «Меркурием», с которыми сталкиваются предприятия на местах, и проработке вопросов со специалистами Россельхознадзора.

Для ускорения процесса участники совещания предложили создать чат рабочей группы в одном из популярных мессенджеров, где смогут общаться и рыбаки, и сотрудники ведомств, и специалисты техподдержки. По словам старшего специалиста отдела методической работы по организации внутреннего ветеринарного надзора Россельхознадзора Анастасии Ромашевской, такая схема уже хорошо работает по другим направлениям, в частности по молоку.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предложение в целом было поддержано. Кроме того, Петр Савчук поручил проработать вопрос о возможности подключения к такому каналу связи и судов, которые находятся на промысле.

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков рассказал о проблемах, которые возникли уже у нескольких предприятий на Дальнем Востоке при ветеринарном оформлении рыбной продукции, передаваемой получателю с борта транспортного средства в порту назначения.

До вступления в силу нормы закона об обязательном оформлении ВСД в электронном виде перевозка рыбной продукции по территории России разрешалась до получения результатов ветеринарно-санитарной экспертизы. Представитель Россельхознадзора проводил досмотр партии рыбопродукции и отбирал пробы для анализа в лаборатории. Затем оформлялся ветеринарно-сопроводительный документ с указанием номера акта отбора проб и с отметкой «ветеринарно-санитарная экспертиза не проводилась». Это позволяло начать движение продукции, но без права ее реализации.

«Логистика работала, задержек с транспортировкой не было, в том числе здесь ключевой вопрос – соблюдение температурного режима», – добавил Вячеслав Бычков. По его словам, с 1 июля Россельхознадзор предложил рыбакам схему проведения таких операций, которая требует оформления протоколов лабораторных испытаний. До их получения ВСД не выписывается и транспортировка продукции запрещена. В результате рыбохозяйственные предприятия столкнулись с задержками и дополнительными финансовыми затратами из-за простоя судов и необходимости хранения рыбной продукции.

«Потенциальный покупатель начинает отказываться от приемки продукции на борту судна в порту назначения, опасаясь рисков, связанных с работой «Меркурия». Движение продукции притормаживается, соответственно риски переносятся на рыбаков, которые вынуждены выгружать продукцию на склад. Движения продукции не происходит до момента получения протокола испытаний», – отметил руководитель ассоциации.

«Наступает активная фаза лососевой путины, эта продукция в значительно большей степени ориентирована на внутренний рынок, – предупредил Вячеслав Бычков. – Что будет происходить, мы не понимаем, поскольку рушится вся логистика, складские мощности тоже небезграничные, а нагрузка на лаборатории возрастает».

Члены рабочей группы пришли к выводу, что эта проблема не носит технический характер, а связана с неверной трактовкой норм закона о ветеринарии инспекторами теруправления Россельхознадзора.

«Согласно действующему законодательству вы имеете право до ветеринарно-санитарной экспертизы выгружать рыбную продукцию с судна и перемещать ее по территории России. И делать экспертизу в любой аккредитованной лаборатории, это не принципиально», – обратилась к рыбакам Анастасия Ромашевская.

По ее словам, в территориальные управления ведомства на Дальнем Востоке будут разосланы разъяснения для инспекторов по перемещению рыбной продукции. Кроме того, с 24 по 26 июля запланирована рабочая поездка во Владивосток замруководителя Россельхознадзора Николая Власова. К этому моменту все проблемные вопросы должны быть сняты.

По просьбе рыбаков эти разъяснения решено опубликовать еще и на сайте Росрыболовства. «Надеемся, что снимем все эти проблемы, – подвел итог обсуждения Петр Савчук. – Конечно, суда не должны простаивать».

Следующее заседание рабочей группы назначено на 20 июля.

Fishnews
НазадМетки: владивостокдальний востокросрыболовствороссельхознадзор
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Заявительной кампанией в целом довольны

Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

Член Совета Федерации от Приморского края

Людмила ТАЛАБАЕВА

Отрасли уделяется большое внимание

Все материалы

Интервью

Генеральный директор ООО «Дальрефтранс» Антон БАЖЕНОВ

Генеральный директор ООО «Дальрефтранс»

Антон БАЖЕНОВ

«Дальрефтранс» выходит на прямой диалог с рыбаками

Генеральный директор ООО «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Генеральный директор ООО «Витязь-Авто»

Алекс РАМАНАУСКАС

Держим курс на развитие глубокой переработки

Начальник Верхне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Анна РУСОВА

Начальник Верхне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод»

Анна РУСОВА

Нам не обойтись без рыбоводных заводов

Председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна Александр ПОЗДНЯКОВ

Председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна

Александр ПОЗДНЯКОВ

Как готовятся к путине на Амуре

Все интервью

Личное мнение

Максим БЕРГЕЛЯ, председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

К лососевой путине на Амуре подошли с серьезными изменениями

Партнер юридической фирмы «Инмар» Константин ИВАНЧИН

Партнер юридической фирмы «Инмар»

Константин ИВАНЧИН

Конституционный суд на стороне судовладельцев

Все материалы

Крупным планом

Озерновский РКЗ № 55: Девяностая путина. Фото предоставлено ОРКЗ № 55

Озерновский РКЗ № 55: Девяностая путина

Сборная команда Камчатского края на Чемпионате России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (проходил в Южно-Сахалинске). Фото предоставлено группой компаний «Антей»

«Антей»: социальная ответственность – норма для бизнеса

С рыбоводного завода на озере Лагунное Южно-Курильский рыбокомбинат отправил в свободное плавание 1,5 млн мальков кеты

От малька до ПРО

С 2008 г. камчатские рыбные компании вложили в развитие и модернизацию своих производств более 25 млрд рублей

Камчатка прибавила в «рыбных» инвестициях

Все материалы

События

В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

ВАРПЭ утвердила план работы на год

Национальный стенд Российской Федерации на брюссельской выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018

Глобальный рынок оценил российскую рыбу

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.