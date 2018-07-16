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Изменения закона о госгранице встревожили рыбаков

Изменения закона о госгранице встревожили рыбаков

Новая редакция поправок в закон о госгранице, принятых во втором чтении Госдумой, «выхолащивают» первоначальный смысл законопроекта, считает президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков. Участники совещания в Росрыболовстве договорились совместно добиваться изменения нынешнего текста.

Напомним, что законопроект допускает для судов с «закрытой» границей осуществление перегрузов уловов водных биоресурсов в отдельных районах внутренних морских вод и терморя РФ при неблагоприятных гидрометеорологических условиях. В случае с продукцией из водных биоресурсов такая возможность исключена.

После принятия законопроекта во втором чтении замруководителя Росрыболовства Петр Савчук провел совещание по этому вопросу. Как рассказал Fishnews участвовавший во встрече президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков, отраслевое сообщество встревожено изменениями закона.

«В первом чтении в законопроекте была простая лаконичная формулировка, которая решала локальную, всем понятную задачу. Она давала возможность рыбацким судам, не нарушая закон, свободно переходить через терморе из одного промыслового района российской экономзоны в другой промысловый район, который также находится в нашей экономзоне. Таким образом, законопроект был направлен на решение проблемы следования Первым Курильским проливом. Однако затем в документе решили отразить и другие вопросы», - сообщил Вячеслав Бычков. Запрет на перегрузы, за исключением уловов, по его словам, «выхолащивает» законопроект.

«Мы понимаем, что такое «продукция» и что такое «улов», - отметил он. – В обновленном варианте закона «О рыболовстве…», который вступит в силу с 1 января, четко говорится: уловы – это «водные биоресурсы, извлеченные (выловленные) из среды обитания». Но на борту рыболовного судна уловы не хранятся, за исключением наливных судов, где они находятся в живом, свежем и охлажденном виде. На других судах производится продукция. Традиционно перегружается именно она».

По словам главы АЯП, участники совещания пришли к единому мнению о необходимости принятия экстренных мер к тому, чтобы не допустить законопроект до третьего чтения в этой редакции.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство
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